Wie können Regionalzüge und ICE für Millionen Kunden attraktiver werden? Die angehenden Koalitionäre von Union und SPD wollen, dass die Politik den bundeseigenen Konzern klarer in die Pflicht nimmt.

Berlin. (dpa) Die SPD setzt auf stärkere Vorgaben, um deutlich mehr Fahrgäste für die Züge zu gewinnen. "Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Effizienz müssen wieder das Markenzeichen der Eisenbahnen in Deutschland werden", sagte SPD-Fraktionsvize Sören Bartol. In einer neuen großen Koalition werde der Bund als Eigentümer daher "die Steigerung des Marktanteils auf der Schiene zur zentralen Vorgabe für die Bahn-Manager machen".Union und SPD haben vereinbart, solche volkswirtschaftlichen Ziele in den Satzungen des Bahn-Konzerns sowie der Töchter für das Gleisnetz und die Bahnhöfe festzuschreiben. Im Vordergrund stehe "nicht die Maximierung des Gewinns, sondern eine sinnvolle Maximierung des Verkehrs auf der Schiene", heißt es.Das politische Ziel: Die Zahl der Zugreisenden bis 2030 zu verdoppeln. "Dazu gehört, dass bis 2030 alle größeren Städte wieder an den Fernverkehr angebunden werden", sagte Bartol, der in den Gesprächen mit der Union Verhandlungsführer der SPD für Verkehr war. "Mit einem "1000-Bahnhöfe-Programm" sollen verwahrloste Stationen für die Bahnkunden sauberer und attraktiver werden." Im Entwurf betonen Union und SPD: "Eine Privatisierung der Bahn lehnen wir ab." Entscheidungen, an welcher Stelle des Netzes in Erhalt und Ausbau investiert werde, müssten "durch den Bund frei von Gewinninteressen privater Dritter gefällt werden". Eine Aufspaltung des Konzerns wird ebenfalls abgelehnt.Bundesmittel sollen zudem für den Betrieb von Nebenstrecken bereit gestellt werden. "Wir wollen Bahnhöfe und Haltestellen in den Regionen halten", heißt es im Koalitionsvertrag. Bis 2025 sollen zudem 70 Prozent des Schienennetzes elektrifiziert sein. Bei der Deutschen Bahn sind rund 60 Prozent des 33 380 Kilometer langen Netzes entsprechend ausgestattet. Die Hauptstrecken im Personen- und Güterverkehr sind nach Bahn-Angaben bereits zu 90 Prozent elektrifiziert.