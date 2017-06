Neues Parlament in Frankreich

Paris. Nach der gewonnenen Parlamentswahl ist das Lager des sozialliberalen Präsidenten Emmanuel Macron in Turbulenzen geraten. Die bisherige Verteidigungsministerin Sylvie Goulard kündigte am Dienstag überraschend an, sie wolle nicht mehr der Regierung von Premier Edouard Philippe angehören.

Die 52-jährige Deutschland-Kennerin begründete dies mit laufenden Vorermittlungen im Zusammenhang mit Beschäftigungsverhältnissen bei der MoDem-Partei. Für diese war sie ins Europaparlament gezogen. Falls die Anstellung ihrer Assistenten in der europäischen Volksvertretung überprüft werde, wolle sie in der Lage sein, "frei meine Redlichkeit zu beweisen". Medien berichteten, Macron habe den Schritt Goulards akzeptiert.Zudem berichteten die Medien, dass der wegen einer Immobilienaffäre in die Schlagzeilen geratene Wohnungsbauminister Richard Ferrand der neuen Regierung wohl nicht mehr angehören wird. Er soll stattdessen Fraktionschef der Macron-Partei La République en Marche werden.