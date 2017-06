Die Briten sind am heutigen Donnerstag aufgerufen ein neues Parlament zu wählen. Nach dem Brexit-Referendum will sich Premierministerin Theresa May mit einer komfortablen Mehrheit für die EU-Austrittsverhandlungen rüsten. Ob dieses Kalkül aufgeht, lesen Sie in unserem Newsblog. Der hält Sie auch die Nacht über auf dem Laufenden.