Neuwahlen am 15. Oktober sollen die Regierungskrise in Niedersachsen beenden. Das Festzurren des Wahltermins wird zum Politikum. Und der angeschlagene Ministerpräsident Weil wird zusätzlich wegen einer Rede zur VW-Affäre attackiert.

Volkswagens Änderungen an Weils Regierungserklärung Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat kurz nach dem Bekanntwerden des Abgasbetrugs bei Volkswagen eine Regierungserklärung abgegeben. Den Text gab sein Büro vorher mit der Bitte um Prüfung an den VW-Konzern, bei dem Weil auch im Aufsichtsrat sitzt. Die niedersächsische Staatskanzlei hat ein Dokument veröffentlicht, demzufolge auf VW-Anregung Passagen umformuliert wurden.



Ursprüngliche Fassung: "Volkswagen hat damit gegen Gesetze verstoßen und Vertrauen missbraucht."



Nach Änderungsvorschlag VW: "Damit ist gegen Gesetze verstoßen und Vertrauen missbraucht worden."



Ursprüngliche Fassung: "die Software" (zur Manipulation von Abgastests, Anm. der Redaktion)



Nach Änderungsvorschlag VW: "eine Software"



Ursprüngliche Fassung: "Erst im August 2015 räumte Volkswagen zunächst mündlich und später Anfang September 2015 auch schriftlich die Manipulation ein, anstatt dies von Anfang an zu tun."



Nach Änderungsvorschlag VW: "Die amerikanischen Aufsichtsbehörden setzten sich mit Volkswagen USA in Verbindung, und mehr als ein Jahr lang fanden Gespräche statt, bis Volkswagen die Manipulation eingeräumt hat. Dieses Eingeständnis hätte klar und deutlich sehr viel früher erfolgen müssen - ein weiterer schwerer Fehler."



Ursprüngliche Fassung: "Wird es Volkswagen gelingen, sich das Vertrauen seiner Kunden zu erhalten und an den unterschiedlichen Märkten dieser Welt weiter erfolgreich tätig zu bleiben oder ist ein Verlust von Marktanteilen mit allen daraus resultierenden Folgen zu erwarten?"



Nach Änderungsvorschlag VW: "Wird es Volkswagen gelingen, sich das Vertrauen seiner Kunden zu erhalten und an den unterschiedlichen Märkten dieser Welt weiter erfolgreich tätig zu sein?"



Ursprüngliche Fassung: "Alleine für die Rückrufaktion sind bekanntlich 6,5 Mrd. Euro für das Jahr 2015 zurückgestellt worden; das sind gewaltige Beträge."



Nach Änderungsvorschlag VW: "Bekanntlich sind 6,5 Mrd. Euro für das Jahr 2015 zurückgestellt worden; das sind gewaltige Beträge."



Ursprüngliche Fassung: "Der Aufsichtsrat hat eine unabhängige Untersuchung eingeleitet, die bis ins Detail hinein für Aufklärung sorgen soll. Es handelt sich dabei um eine sog. external investigation nach amerikanischem Recht. Sie wird durchgeführt durch die amerikanische Anwaltsfirma Jones Day. In diesem Zusammenhang wird mit hoher Akribie auf der Basis des insoweit sehr strengen amerikanischen Verfahrensrechts die Aufklärung betrieben."



Nach Änderungsvorschlag VW: "Der Aufsichtsrat hat eine unabhängige Untersuchung eingeleitet, die bis ins Detail hinein für Aufklärung sorgen soll. Es handelt sich dabei um eine sog. external investigation und wird durchgeführt durch die amerikanische Anwaltsfirma Jones Day. In diesem Zusammenhang wird mit hoher Akribie die Aufklärung betrieben." (dpa)

Hannover. Für Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) läuft es vom Timing her gerade denkbar schlecht. Eben erst hat seine rot-grüne Koalition ihre Einstimmen-Mehrheit im Landtag verloren. Neuwahlen sind nötig. Dazu sieht sich Weil nun schweren Vorwürfen im VW-Skandal ausgesetzt. Eine Regierungserklärung zur Dieselkrise ließ er im Oktober 2015 vorab vom Autobauer gegenlesen. Das räumte seine Staatskanzlei am Wochenende ein. All dies ist Futter in einem absehbar hart werdenden Wahlkampf, der in Niedersachsen nun früher als geplant beginnt. Und so dauert es am Montag mehr als vier Stunden, bis sich Weil und Landtagspräsident Bernd Busemann (CDU) mit Vertretern der Parteien auf einen Termin für die vorgezogene Wahl verständigen. Am 15. Oktober müssen die Niedersachsen nun an die Urnen. Eigentlich sollte im Januar 2018 gewählt werden."Bei parallelen Wahlen hätte die Stimmung auf Bundesebene mit hoher Wahrscheinlichkeit auf das Land durchgeschlagen", sagt der Parteienforscher Matthias Micus vom Göttinger Institut für Demokratieforschung. Das wäre vermutlich günstig für Schwarz-Gelb gewesen. Ein längerer zeitlicher Abstand zwischen Bundestags- und Landtagswahl hingegen hätte nach seiner Einschätzung Mobilisierungseffekte für Rot-Grün bringen können.Nun hat man sich auf einen Termin drei Wochen nach der Bundestagswahl geeinigt - damit fällt der Urnengang in eine Übergangszeit. Sollte es in Berlin eine neue Koalition geben, dann wird diese erst in den Anfängen stecken. Trotzdem ist die Situation in Niedersachsen zugespitzt: SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz geht bereits von einem Lagerwahlkampf aus. "In Niedersachsen tritt Schwarz-Gelb gegen Rot-Grün an", sagte er.