Am Sonntag sind den zweiten Tag in Folge weite Teile der Regierung und des öffentlichen Dienstes heruntergefahren. Aber nicht nur der "Shutdown" verhagelt Präsident Donald Trump sein Amtsjubiläum am Samstag. Auf den Straßen protestieren Hunderttausende gegen ihn.

Freiheitsstatue geschlossen Wegen des Zwangsstillstands der US-Regierung hat auch die Freiheitsstatue in New York ihre Tore für Besucher geschlossen. Sowohl die Statue als auch das Einwanderermuseum auf der daneben gelegenen Insel Ellis Island seien ab sofort bis auf weiteres dicht, teilte der National Park Service, der die beiden Inseln unterhält, am Samstag bei Twitter mit. Besucher, die bereits Tickets gekauft hätten, könnten die Kosten erstattet bekommen. Der Zwangsstillstand der Regierung wegen Geldmangels betrifft alle nicht "essenziellen" Bereiche und Behörden des Regierungsapparats. (dpa)

Washington. Zu Beginn des Wochenendes wurde erstmals seit 2013 der "Shutdown" ausgelöst, da es keinen Kompromiss für ein Anheben der Schuldenobergrenze gab. Ohne Lösung im Verlauf des Sonntags blieben in den USA Ämter und Behörden sowie bundeseigene Museen und andere Freizeiteinrichtungen geschlossen. 850 000 Staatsbedienstete müssen in den Zwangsurlaub und bekommen kein Geld. Für den Staat kostet ein "Shutdown" viel Geld - bis zu 1,5 Milliarden Dollar pro Tag.Republikaner und Demokraten sprachen parteiübergreifend und -intern miteinander, sie überzogen sich aber auch mit harschen Vorwürfen. Begleitet wurden die Gespräche von Anti-Trump-Protesten. Vor allem in New York, Los Angeles, Boston, Denver, Philadelphia und Washington versammelten sich Menschen mit Schildern und rosafarbenen Strickmützen in Erinnerung an den "Women's March", den Protest der Frauen, vor rund einem Jahr.Anders als 2017 gingen nach Angaben von US-Medien auch in kleineren Orten Menschen auf die Straße. Das wurde als Verbreiterung des Protests gegen Trump gewertet. Im November stehen Halbzeitwahlen im Kongress an. Die Demokraten versuchen, die Protestbewegung in Wählerstimmen umzumünzen, um die Mehrheit der Republikaner in beiden Kongresskammern zu brechen. In neuen Umfragen schmolz ihr zuletzt zweistelliger Vorsprung zusammen.Für das Image der Politik in Washington und namentlich das des Kongresses ist der "Shutdown" verheerend. Auch deswegen werden beide Seiten versuchen, einen Kompromiss zu finden. Allerdings hatte Trump ein grundlegendes Aufräumen mit den Verhältnissen in der Hauptstadt versprochen. Bisher ist ihm kein Kompromiss gelungen. Seine wechselnden Positionen und barschen Einlassungen gelten als wesentlicher Grund für die Situation."Mit Präsident Trump zu verhandeln ist so, als würde man mit einem Wackelpudding verhandeln", sagte der demokratische Fraktionsführer im Senat, Charles Schumer. Seiner Schilderung zufolge war man am Freitag einer Lösung nahe, bevor Trump eingeknickt sei. Trumps Berater gaben dagegen den Demokraten die Schuld. Der Mehrheitsfraktionsführer im Senat, Mitch McConnell, warf den Demokraten vor, das amerikanische Volk als Geisel zu nehmen.Trotz nach außen harter Fronten hatte es am Sonntag Hoffnung auf eine Lösung im Verlauf des Tages gegeben. Im Senat war für die Nacht eine Abstimmung angesetzt. Ohne Einigung werden die Auswirkungen des "Shutdown" am Montag im öffentlichen Leben spürbar. Ein andauernder Stillstand würde auch Trumps geplante Reise zum Weltwirtschaftsforum in Davos in Frage stellen. Das Weiße Haus erklärte, man plane von Tag zu Tag.Hintergrund: Für einen Kompromiss ist die Zustimmung der Demokraten nötig. Sie wollen ein Bleiberecht für Hunderttausende undokumentierter Einwanderer, die als Kinder illegal in die USA kamen - durchsetzen.Das Weiße Haus beharrte auch am Sonntag darauf, solange die Regierung geschlossen sei, werde man über Einwanderungsthemen nicht sprechen. Zunächst solle ein Übergangsdeal verabschiedet werden, der die Regierung bis zum 8. Februar finanzieren würde. In dieser Zeit könne man über Einwanderungsthemen reden. Der Versuch, einen "Shutdown" mit einem weiteren Übergangshaushalt zu verhindern, war in der Nacht zum Samstag am Widerstand des US-Senats gescheitert. Kommentar