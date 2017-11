So hoch ist noch keine nordkoreanische Rakete geflogen - und bedroht damit potenziell die USA und den Rest der Welt. Der neue Raketentest fordert den US-Präsidenten heraus, doch gibt sich Trump zugeknöpft.

Weltfrieden bedroht

Staatliche Atomstreitmacht

Seoul. Mit dem Test einer neuen Interkontinentalrakete hat Nordkorea einmal mehr die Supermacht USA herausgefordert. Mit der neuartigen Rakete des Typs Hwasong-15 sei das Land nun in der Lage, das gesamte Festland der USA mit Atomsprengköpfen anzugreifen, ließ die Führung in Pjöngjang am Mittwoch nach dem Test am frühen Morgen (Ortszeit) über das Staatsfernsehen verkünden. Weniger als 100 Tage vor den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang zeigte sich Südkoreas Präsident Moon Jae In besorgt, dass sich der Raketentest eventuell auf das Großereignis im Februar auswirken könnte.Moon ordnete nach Angaben seines Büros an, zu überprüfen, ob der Test eine erfolgreiche Austragung der Spiele gefährden könnte. Der Austragungsort liegt nicht weit entfernt an der Grenze zu Nordkorea im Nordosten von Südkorea. Die Vorbereitungen laufen jedoch ungeachtet des verschärften Konflikts um das nordkoreanische Atomprogramm auf Hochtouren.Der erste Raketentest von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un nach einer Pause von zweieinhalb Monaten stieß international auf scharfe Kritik. Südkorea und die USA warnten, dass der Weltfrieden bedroht sei. US-Präsident Donald Trump kündigte via Twitter eine weitere Verschärfung der Sanktionen gegen das kommunistisch geführte Land an, ohne ins Detail zu gehen. Zuvor hatte er mit Chinas Staatschef Xi Jinping telefoniert. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel kündigte noch für Mittwoch die Einbestellung des nordkoreanischen Botschafters ins Auswärtige Amt an, um gegen den Raketentest zu protestieren. Der UN-Sicherheitsrat wollte noch am selben Tag in New York zu einer Dringlichkeitssitzung zusammenkommen.Der Test der Hwasong-15 genannten Rakete sei "erfolgreich" gewesen, erklärte Nordkoreas Propaganda. Kim Jong Un erklärte den Berichten zufolge nach dem dritten Versuch einer Interkontinentalrakete in diesem Jahr: Nun habe Nordkorea endlich das große historische Ziel realisiert, die Entwicklung einer staatlichen Atomstreitmacht abzuschließen. Den USA wurde in der Erklärung eine "Politik der atomaren Erpressung" unterstellt. Nordkorea werde "keine Drohung für irgendein Land oder eine Region" darstellen. Im Juli hatte das Land nach eigenen Angaben bereits zwei Raketen getestet.Die Hwasong-15 sei vom "höchsten Abschusswinkel" gestartet worden, hieß es. Dadurch habe sie eine Höhe von 4475 Kilometern erreicht und eine Distanz von 950 Kilometern zurückgelegt, bevor sie ihr Ziel im Ostmeer (Japanisches Meer) getroffen habe. Streitkräfte Südkoreas und der USA hatten zuvor ähnliche Angaben zu den Entfernungen gemacht. Südkoreas Ministerpräsident Lee Nak Yon äußerte Zweifel an den Angaben Nordkorea, dass der Raketenversuch erfolgreich gewesen sei. Der Kontakt zum Flugkörper sei ungefähr zur Mitte des Flugs abgebrochen, sagte Lee. "An diesem Punkt ist es schwer zu sagen, das ist ein Erfolg."