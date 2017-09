Oslo. Nach der Parlamentswahl in Norwegen stehen schwierige Verhandlungen um eine bürgerliche Minderheitsregierung an. Die konservative Partei Høyre um Ministerpräsidentin und Wahlsiegerin Erna Solberg muss mehrere Partner finden. Das kann kompliziert werden, da eine kleine christliche Partei keine Regierung mit Rechtspopulisten unterstützen will.

Am Dienstagnachmittag waren 99,8 Prozent der Stimmen ausgezählt. Ein endgültiges Ergebnis wurde erst im Laufe der Woche erwartet. Solberg kann mit ihrem bürgerlich-konservativen Bündnis weiterregieren. Ihre Partei kam als zweitstärkste Kraft zwar nur auf 25,1 Prozent. Doch die stärkste Partei, die sozialdemokratische Arbeiterpartei (27,4 Prozent), kann mit ihren Partnern erneut keine Mehrheit bilden.Solberg will wie bereits 2013 die rechtspopulistische Fortschrittspartei in die Koalition holen. Die Rechtspopulisten überstanden ihre erste Wahl als Teil der Regierungskoalition mit leichten Verlusten von 1,1 Punkten und wurden mit 15,3 Prozent drittstärkste Partei. Arbeiterpartei-Spitzenkandidat Jonas Gahr Støre gestand seine Niederlage ein und kündigte an, man werde sich Zeit für die Aufarbeitung nehmen. Støres Wohlstand als Kind aus reichem Haus hatte ihm im Wahlkampf einige Kritik eingebracht.Solberg kündigte an, die wolle mit den vier Mitgliedern ihres bürgerlichen Bündnisses erneut verhandeln. Bislang führt sie eine Koalition mit der Fortschrittspartei an, die von der christlichen KrF und der liberalen Venstre geduldet wird. Sie habe es nicht eilig mit den Koalitionsgesprächen, kündigte die 56-Jährige am Dienstag an. "Wir nehmen uns die Zeit, die wir brauchen, um die Grundlage für eine künftige Zusammenarbeit zu legen." Den beiden kleineren Parteien sagte sie, der Weg zur Macht führe über eine Zusammenarbeit mit Høyre und Frp.