München/Wiesbaden. Weniger Studenten haben in Bayern 2016 Bafög bekommen. Rund 72 000 Studenten erhielten die staatliche Förderung, 2015 waren es noch mehr als 77 000. Das geht aus den neuesten Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervor und entspricht in etwa einem Rückgang von sieben Prozent. Dafür bekamen die Studenten im Schnitt etwas mehr Geld: 438 Euro, 16 Euro mehr als 2015.

Der maximale Betrag liegt seit dem Wintersemester 2016/17 bei 735 Euro im Monat. Damit waren nicht nur die Förderungsbeträge erhöht, sondern auch die Freibeträge für Einkommen der Eltern und Vermögen der Studenten angehoben worden. Bundesweit sollten dadurch zusätzlich 110 000 Studenten gefördert werden."Es bestätigt sich: Die jüngste Bafög-Erhöhung kam zu spät und sie fiel zu niedrig aus", sagte Achim Meyer auf der Heyde, Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks, zu den sinkenden Zahlen von Bafög-Studenten. Eine Studie des Deutschen Studentenwerks hat unterdessen den Anteil der Studenten erhoben, die Bafög bekommen. Demnach bezogen 16 Prozent der bayerischen Studenten im Sommersemester 2016 die Förderung. Der Anteil war damit deutlich geringer als noch im Sommersemester 2012 (22 Prozent). Viele Studenten finanzieren sich somit über ihre Eltern oder Nebenjobs. Während die Zahl der Geförderten gesunken ist, steigt nämlich die Zahl der Studenten. Knapp 378 000 Menschen waren im Wintersemester 2016/17 an bayerischen Hochschulen eingeschrieben, rund 46 000 mehr als 2012.570 Euro bekamen bayerische Studenten der Studie zufolge im Schnitt von ihren Eltern. Knapp ein Viertel hatte den Eindruck, Vater und Mutter finanziell zu überfordern. 69 Prozent arbeiteten zudem neben dem Studium und verdienten im Schnitt 370 Euro pro Monat. Insgesamt hatten Studenten monatlich 931 Euro zur Verfügung, deutlich mehr als ein Student, der den vollen Bafög-Satz erhält. Bafög soll jungen Menschen den Einstieg ins Studium erleichtern, zum Beispiel Kindern, deren Eltern keinen akademischen Abschluss haben. Deren bundesweiter Anteil ist aber gesunken. 1994 lag er bei 65 Prozent, im Jahr 2016 nur noch bei 48 Prozent.Die Studie gibt seit 1951 auch Aufschluss über die Ausgaben von Studenten. Antworten von bundesweit mehr als 55 000 Studenten wurden dazu ausgewertet, darunter 9600 aus Bayern. Für ihre Miete gaben die bayerischen Studenten im Schnitt 333 Euro aus, etwas mehr als 2012 (308 Euro). Wohnheimplätze sind begehrt, sie kosten im Freistaat durchschnittlich 100 Euro weniger als andere Unterkünfte. Die sechs bayerischen Studentenwerke bieten rund 37 000 Plätze an. Nur jeder zehnte Student hat Chancen auf einen Wohnheimplatz. Für Ernährung gaben Studenten in Bayern 166 Euro monatlich aus.Bundesweit geht die Zahl der Bafög-Empfänger unter den Schülern und Studenten immer weiter zurück. Im vergangenen Jahr erhielten 823 000 Menschen die staatliche Unterstützung. Das waren 5,5 Prozent weniger als 2015. Wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden weiter berichtete, waren 2016 unter den Geförderten rund 239 000 Schüler (minus 7,6 Prozent) und 584 000 Studierende (minus 4,5 Prozent).Nur knapp die Hälfte der Bafög-Empfänger (48 Prozent) erhielt im vergangenen Jahr den maximalen Förderbetrag. Im Durchschnitt erhielten geförderte Schüler monatlich 435 Euro (plus 14 Euro) und geförderte Studierende 464 Euro (plus 16 Euro). 28 Prozent der Geförderten wohnten bei ihren Eltern, fast drei Viertel außerhalb des Elternhauses.Seit 2015 finanziert der Bund das Bafög allein und nimmt den Ländern damit über eine Milliarde Euro pro Jahr an Kosten ab. Die zum Wintersemester 2016/17 greifende Bafög-Reform sollte zur Folge haben, dass mehr Schüler und Studenten die staatliche Hilfe erhalten. 2016 gab der Staat laut Statistischem Bundesamt dafür 2,9 Milliarden Euro aus, 102 Millionen Euro weniger als im Jahr zuvor (minus 3,4 Prozent). Für das Schüler-Bafög wurden knapp 800 Millionen Euro (minus 43 Millionen Euro) bereitgestellt, für die Studierendenförderung 2,1 Milliarden Euro (minus 59 Millionen Euro).