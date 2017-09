38,8 Prozent der Wähler haben sich für die CSU entschieden. Das schockt die Christsozialen. Vier aus der Oberpfalz erzählen, was sie von den Wahlergebnissen, einer möglicher Jamaika-Koalition und den Rücktrittsforderungen an Horst Seehofer halten.

Rücktritt diskutieren

Flüchtlingspolitik als Grund

Das wäre eine vernünftige Kombination aus liberalen, ökologischen sowie marktwirtschaftlichen Bereichen. Klaus Hafner, zweiter Bürgermeister von Königstein, zur Jamaika-Koalition

Amberg/Weiden. Als "generell nicht besonders erfreulich" bezeichnet die Bezirksvorsitzende der Frauen-Union, Barbara Lanzinger, das Ergebnis der CSU. Ursachen für den Stimmenverlust gebe es viele, sagt sie. Ein Grund sei sicher gewesen, dass "der Wähler uns als CSU nicht verstanden hat". Auch habe wohl die Entscheidung, wieder mit Angela Merkel als Kanzlerkandidatin in die Bundestagswahl zu gehen, eine Rolle gespielt. "Es gibt zwei Meinungen zu Merkel", ist sich Lanzinger bewusst."Ich finde es gut, wenn die Leute sagen, wenn ihnen etwas nicht passt", kommentiert die Politikerin die Forderungen zum Rücktritt von Horst Seehofer. "Ich finde es gut, wenn diskutiert wird, das macht unsere Partei aus." Allerdings ist sie der Meinung, dass diese Diskussionen intern stattfinden sollten und die Partei nach außen geschlossen auftreten sollte. Keine Alternative sieht Lanzinger nach dem Rückzug der SPD zur Jamaika-Koalition. "Wir haben sowohl links- als auch rechtsextreme Parteien. Mit diesen wollte ich keine Koalition und hätte auch kein Verständnis dafür." Somit blieben nur Grüne und FDP. "Es muss geschaut werden, wo die größte Schnittmenge ist. Und es müssen alle in Ruhe miteinander reden."Klaus Hafner, zweiter Bürgermeister der Gemeinde Königstein (Landkreis Amberg-Sulzbach) und Ortsvorsitzender des Verbands Königstein-Hirschbach, steht einer Jamaika-Koalition offen gegenüber. "Das wäre eine vernünftige Kombination aus liberalen, ökologischen sowie marktwirtschaftlichen Bereichen." Er bezweifelt jedoch, dass die Interessen der drei Parteien unter einen Hut gebracht werden können, "Ich befürchte, dass Kompromisse entstehen, die nicht das sind, was die Menschen wollen." Zudem findet es der Ortsverbandsvorsitzende "traurig", dass sich die SPD aus der Verantwortung verabschiedet hat. "Mit der SPD wäre Schwarz-Rot-Grün oder Schwarz-Rot-Gelb möglich gewesen."Hafner ist zudem der Meinung, dass der Rücktritt von Seehofer diskutiert werden müsse, sagt aber auch, dass man nicht ihm allein die Schuld in die Schuhe schieben könne. Das Wahlergebnis habe er so erwartet, aber nicht, "dass die AfD so gewinnt und die CSU so verliert". Hirschbach ist im Landkreis Amberg-Sulzbach die Gemeinde, mit den wenigsten CSU-Stimmen (35,98 Prozent). "Hirschbach hat einen SPD-Bürgermeister, die meisten Mitglieder des Ortsverbands kommen aus Königstein", erklärt Hafner. Man habe wenig Einfluss auf das kommunale Geschehen dort. Geplant sei aber die Gründung eines eigenen Ortsverbands für Hirschbach.Der frühere Landtagsabgeordnete Georg Stahl betont, dass er mit einem solchen Ergebnis gerechnet hatte. Die Prognosen seien zu eindeutig gewesen. Ein Grund für den Stimmenverlust könnte die Flüchtlingspolitik sein, vermutet Stahl. "Die Leute haben Angst, dass sich durch einen zu großen Einfluss durch den Islam Europa, Deutschland, Bayern und auch die Oberpfalz verändern." Der Jamaika-Koalition steht Stahl offen gegenüber: "Das wäre im Interesse von Land und Leuten." Es habe zu lange eine Große Koalition gegeben. "Das war am Ende nichts mehr."Von den Rücktrittsforderungen an Horst Seehofer hält der frühere Landtagsabgeordnete nicht viel. "Ich habe miterlebt, wie Edmund Stoiber zurücktreten musste. Das war Hängepartie", erklärt er. Ob Seehofer aber bei der Landtagswahl 2018 wieder kandidieren solle, sei eine andere Frage. "Der Spitzenkandidat muss neu entschieden werden - aber auch nicht sofort."Für Christian Doleschal, den Vorsitzenden der Jungen Union in der Oberpfalz, ist klar: "Horst Seehofer hat zwar die Verantwortung übernommen, alleine Schuld ist er aber nicht." Auch Angela Merkel habe einen Anteil am schlechten Ergebnis der CSU. "Sie hat uns ein paar Mal ins Leere Laufen lassen." Doleschal stellt in Frage, ob es sinnvoll ist, bereits Personaldiskussionen zu führen. Er ist der Meinung, es müssten erst "mit kühlem Kopf die Wahlergebnisse analysiert" werden, bevor über einen Rücktritt diskutiert werde. Diese Gespräche könnten aber personelle Veränderungen zur Folge haben.Eine Jamaika-Koalition will der JU-Vorsitzende nicht von vornherein ausschließen. "Wir haben eine Verantwortung für das Land. Das muss trotz aller Differenzen stabil regiert werden." Trotzdem habe die CSU aber eine "rote Linie", die sie einhalten müsse. "Wir haben Versprechen gegeben, deswegen können wir nicht um jeden Preis eine Jamaika-Koalition eingehen", betont er. Ein Beispiel sei die Obergrenze bei Flüchtlingen, ohne sie sei das Bündnis "unwahrscheinlich."