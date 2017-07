Die Oberpfalz ist Spitze beim Flächenverbrauch. Bayerischer Top-Versiegler ist der Landkreis Neustadt an der Waldnaab. In den Jahren 2000 bis 2015 wurden dort 26,4 Quadratkilometer Fläche zugebaut.

Oberpfalz mit Spitzenwert

Lieber in die Breite gebaut

München. Immer mehr bayerische Fläche verschwindet unter Asphalt und Beton. Ende 2015 waren 4240 Quadratkilometer Bayerns komplett durch Wohn- und Gewerbebauten sowie Verkehrsflächen versiegelt. Das entspricht einem Anteil von sechs Prozent an der Gesamtfläche Bayerns und knapp dem Achtfachen der Fläche des Bodensees. Im Jahr 2000 waren es noch knapp 700 Quadratkilometer weniger.Der Flächenverbrauch wuchs um 18,8 Prozent. Gleichzeitig erhöhte sich die Bevölkerung Bayerns aber nur um fünf Prozent. Besonders auffällig: Die höchstens Zunahmen bei der Versiegelung gab es nicht in den Metropolen, sondern im ländlichen Raum. Den Spitzenwert erreichte der Landkreis Neustadt/WN. Binnen 15 Jahren wurden dort 26,4 Quadratkilometer versiegelt.Überhaupt gehört die Oberpfalz zu den Bezirken mit dem größten Zuwachs an Bodenversiegelungen. Neben dem Landkreis Neustadt/WN erreichen auch zwei andere Landkreise Spitzenwerte bei der Versiegelung: Amberg-Sulzbach (plus 15,7 Quadratkilometer) und Cham (plus 17,4 Quadratkilometer) schaffen es im Berichtszeitraum in die oberste Kategorie von 15 Quadratkilometern.In die zweite Kategorie (9 bis 15 Quadratkilometer) fallen die Landkreise Schwandorf (plus 9,3 Quadratkilometer), Neumarkt (plus 14,3 Quadratkilometer) und Regensburg (plus 11,4 Quadratkilometer). In die Kategorie 3 (6 bis 9 Quadratkilometer) fallen der Landkreis Tirschenreuth (plus 7,8 Quadratkilometer). Kaum zusätzliche Versiegelung gab es dagegen in den Städten Amberg (plus 1,7 Quadratkilometer) und Weiden (plus 0,8 Quadratkilometer). Gründe hierfür sind die in Städten verbreitete Nachverdichtung bereits erschlossener Gebiete, eine kompaktere Bauweise und der Neubau auf vorher bereits genutzten Flächen.Auch bei Versiegelungsgrad und Pro-Kopf-Versiegelung liegt der Landkreis Neustadt/WN bayernweit an der Spitze. So erhöhte sich in den dortigen Gemeinden der Anteil der versiegelten Fläche in den Ortsbereichen auf 57,8 Prozent, die versiegelte Fläche je Einwohner auf 871 Quadratmeter. Hier wirken sich das tatsächliche Versiegelungsplus und die im Berichtszeitraum gesunkene Einwohnerzahl statistisch besonders negativ aus.Ähnliche Effekte gab es in den Landkreisen Tirschenreuth und Amberg-Sulzbach. Bayernweit lag der Versiegelungsgrad Ende 2015 bei durchschnittlich 50,9 Prozent. Im Jahr 2000 waren es noch 47,2 Prozent. Die Pro-Kopf-Versiegelung lag 2015 bei 330 Quadratmeter, im Jahr 2000 bei 277 Quadratmeter.Die Daten gehen aus einem Bericht zur Bodenversiegelung des Landesamtes für Umwelt hervor. Dieser wurde im Juni ins Internet gestellt, aber noch nicht offiziell präsentiert. Der Auflistung zugrunde liegt die Auswertung von Satellitenbildern.Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann war zuerst auf den Bericht gestoßen. Er bewertete dessen Ergebnisse als "totales Versagen der Landesplanung". Die großen Zuwächse im ländlichen Raum seien Indiz für zu billigen Gewerbegrund in manchen Regionen. Dort lohne sich der schonende Umgang mit freier Fläche nicht. Statt in die Höhe werde vor allem bei Gewerbe und Einzelhandel in die Breite gebaut. Hartmann erneuerte seine Forderung nach einer Obergrenze für den Flächenverbrauch von 4,7 Hektar pro Tag. Heute liege dieser in Bayern dreimal so hoch.