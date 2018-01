Budapest. Eine Gruppe mittel- und osteuropäischer EU-Staaten spricht sich gegen eine weitere Vertiefung der europäischen Integration aus. "Wir brauchen nicht ein (EU-)Imperium, sondern einen Bund freier Nationen", sagte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban nach einem Gipfeltreffen der sogenannten Visegrad-Vier (Ungarn, Polen, Tschechien, Slowakei) in Budapest. Ungarn hat derzeit den Vorsitz in der Visegrad-Gruppe inne.

Bei dem Treffen am Freitag standen nach Darstellung der teilnehmenden Ministerpräsidenten die Zukunftsfragen Europas im Mittelpunkt. Die östlichen Regierungschefs bekräftigten ihre Ablehnung von verpflichtenden EU-Quoten zur Verteilung von Asylbewerbern. "Grundsätzlich sollten die europäischen Gremien keine Themen aufwerfen, über die kein Konsens besteht", sagte der slowakische Ministerpräsident Robert Fico. Die Visegrad-Vier-Länder schotten sich gegen Flüchtlinge und Asylsuchende ab. Gegen Ungarn, Polen und Tschechien hat die EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Das Bundesinnenministerium hat klargestellt, dass Deutschland bei der Flüchtlingsverteilung an seiner bisherigen Position festhält. Eine solidarische Verteilung zwischen den Staaten sei "einer der zentralen Bestandteile der laufenden Reformbemühungen für das gemeinsame europäische Asylsystem", betonte ein Ministeriumssprecher in Berlin.