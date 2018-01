Istanbul. Vier Tage seit Beginn der türkischen Militäroperation gegen kurdische Milizen in Nordwestsyrien hat Ankara die Ausweitung des Einsatzes auf weitere kurdisch kontrollierte Gebiete angedroht. Zugleich appellierte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu in einem Interview mit der Zeitung "Habertürk" vom Dienstag an die USA, auf die mit ihr verbündete kurdische Miliz YPG einzuwirken. Diese gebe von der ostsyrischen Region Manbidsch aus "ständig Störfeuer" ab, sagte Cavusoglu. "Wenn die USA das nicht stoppen können, werden wir das stoppen", sagte er demnach. Die Gefechte in der nordwestsyrischen kurdischen Enklave Afrin hielten am Dienstag unterdessen an mehreren Fronten an. Die von der Türkei am Samstag begonnene Offensive "Olivenzweig" zielt auf die mit den USA verbündeten kurdischen Volksschutzeinheiten YPG in der kurdischen Enklave Afrin nahe der türkischen Grenze. Die türkische Armee wird von Kämpfern der Freien Syrischen Armee (FSA) unterstützt. Ankara sieht die YPG als Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und bezeichnet die Miliz als Terrororganisation. Die USA hat die YPG im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien mit Waffen ausgerüstet.

Nach Angaben der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte und kurdischen Kämpfern flogen am Dienstag türkische Kampfjets über das Gebiet um Afrin. Ein kurdischer Sprecher berichtete von Artillerie-Beschuss. Die Menschenrechtler berichteten weiter, dass auch Kurdengebiete in der Stadt Kamischli im Nordosten Syriens von der Türkei aus beschossen wurden.Unterdessen gehen die türkischen Behörden gegen Kritiker der Militäroperation im eigenen Land vor. Der Sprecher der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP, Ayhan Bilgen, sagte, die Polizei habe Razzien in Provinz-und Bezirksbüros der HDP unter anderem in der südosttürkischen Provinz Siirt, in der Hauptstadt Ankara und in der westtürkischen Stadt Izmir durchgeführt. Mehrere HDP-Politiker seien festgenommen worden. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete insgesamt 91 Festnahmen wegen "Propaganda für Terrororganisationen."