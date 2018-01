Berlin. Kurz vor dem Start des Weltwirtschaftsforums in Davos hat die Entwicklungsorganisation Oxfam vor einer wachsenden sozialen Ungleichheit gewarnt. Derzeit besäßen 42 Milliardäre so viel Vermögen wie die gesamte ärmere Hälfte der Weltbevölkerung, teilte Oxfam in Berlin mit Verweis auf eine neue Studie mit, die an diesem Montag veröffentlicht wird. Das Hilfswerk beruft sich auf Daten zur globalen Vermögensverteilung der Schweizer Großbank Credit Suisse sowie auf die Reichenliste des Wirtschaftsmagazins Forbes für das Jahr 2017. Auf Basis dieser Daten habe das Vermögen der ärmeren Hälfte der Weltbevölkerung vor einem Jahr noch dem der reichsten 61 Personen entsprochen. Der Trend zur Vermögenskonzentration auf wenige Milliardäre verschärfe sich drastisch, sagte die Oxfam-Expertin für soziale Ungleichheit, Ellen Ehmke. Steigende Ungleichheit gefährde Gesellschaft und die Demokratie. Wer arm sei, beteilige sich seltener an politischen Prozessen oder unterstütze eher "Anti Establishment"-Parteien, sagte Ehmke. "Ungleichheit ist Gift für unsere Gesellschaft." Das Weltwirtschaftsforum in Davos, zu dem auch US-Präsident Donald Trump erwartet wird, beginnt an diesem Dienstag.