Es ist keine Liebesheirat, aber sie soll dreieinhalb Jahre lang halten. Union und SPD haben den Vertrag für ihre neue Große Koalition unterschrieben. Die Kanzlerin drängt ihre neue Mannschaft schon mal zur Eile.

Steinmeier erleichtert

"Eine gute Regierung"

Berlin. Fast ein halbes Jahr nach der Bundestagswahl haben Union und SPD die Neuauflage ihrer Großen Koalition besiegelt. "Sehr viel Arbeit liegt vor uns", sagte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Montag unmittelbar vor der Unterzeichnung des Koalitionsvertrags in Berlin. Das harte Ringen um die Grundlagen einer gemeinsamen Regierung habe sich gelohnt.Der künftige Vizekanzler und kommissarische SPD-Chef Olaf Scholz sagte, die neue Groko habe nicht als "Liebesheirat" begonnen. Er zeigte sich aber überzeugt, dass das Bündnis bis zur nächsten planmäßigen Wahl 2021 halten und gut zusammenarbeiten werde. An diesem Mittwoch soll Merkel vom Bundestag ein viertes Mal zur Kanzlerin gewählt werden. Damit endet die längste Regierungsbildung in der bundesdeutschen Geschichte. Die Deutschen erwarteten nun eine schnelle Umsetzung der gemeinsamen Pläne, sagte CSU-Chef Horst Seehofer. "Es ist ein Koalitionsvertrag für die kleinen Leute." Für sie seien Arbeitsplatzsicherung und bezahlbarer Wohnraum besonders wichtig. Es gelte für die Koalition, das Vertrauen der Bevölkerung "durch Leistung" zu gewinnen.Die Partei- und Fraktionsspitzen von Union und SPD unterzeichneten am Montag in einem Gebäude des Bundestags den Anfang Februar ausgehandelten Vertrag für ihr Regierungsprogramm. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zeigte sich erleichtert: "Ich bin froh darüber, dass die Zeit der Unsicherheit und Verunsicherung vorübergeht", sagte er in Düsseldorf. Steinmeier soll an diesem Mittwoch das neue Kabinett vereidigen. Er hatte die SPD gedrängt, nach dem Scheitern der schwarz-gelb-grünen Jamaika-Gespräche trotz großer Vorbehalte mit der Union über eine weitere Koalition zu verhandeln. Union und SPD hatten bei der Bundestagswahl viele Stimmen verloren und stellen nun gemeinsam nur noch 56 Prozent der Abgeordneten im Bundestag."Das wird eine gute Regierung", versprach der künftige Bundesfinanzminister Scholz. Den Sozialdemokraten gehe es darum, das Leben der Menschen "Schritt für Schritt, Tag für Tag" besser und das Land gerechter zu machen. Ein wichtiges Ziel sei es, gute Arbeitsplätze trotz des rasanten Wandels durch die Digitalisierung zu erhalten. Die Sorgen der Bürger müsse eine Regierung aufgreifen.Scholz und Merkel zeigten sich einig, dass ein neuer Bundeshaushalt nun zu den dringendsten Aufgaben gehört. Den Verzicht auf neue Schulden, die "Schwarze Null", habe man sich gemeinsam vorgenommen, betonte Scholz. Seehofer kündigte an, bei ihm als künftigem Innenminister gelte "in jeder Richtung null Toleranz gegenüber Straftaten und Gewalt". Kommentar, Seite 4