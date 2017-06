Paris. Frankreich nimmt nach der Wahl mit einer absoluten Parlamentsmehrheit für den Präsidenten und Hoffnungsträger Emmanuel Macron Kurs auf einen politischen Neustart. Das neue Parlament wird zu drei Vierteln mit Politneulingen besetzt sein. Zudem wird Macron seine kürzlich gebildete Reformregierung geringfügig anpassen. Die Mitte-Regierung trat nach der Parlamentswahl traditionsgemäß zurück.

Der Konservative Edouard Philippe bleibe Premierminister und werde bis Mittwoch eine neue Mannschaft vorstellen, teilte der Élyséepalast am Montagabend in Paris mit. Erwartet werde die Ernennung weiterer Staatssekretäre zur Entlastung der Minister mit großem Aufgabenbereich, schrieb die französische Zeitung "Le Parisien". An den Ressortchefs werde wohl nicht gerüttelt.Das Mitte-Lager Macrons (39) kam nach Zahlen des Innenministeriums aus dem Stand auf 350 der 577 Sitze in der Nationalversammlung. Bei der Parlamentswahl setzten sich Minister der bisherigen Regierung durch, unter ihnen Wirtschaftsressortchef Bruno Le Maire und Europaministerin Marielle de Sarnez.Die bürgerlichen Parteien um die konservativen Republikaner kamen auf 137 Sitze. Die Sozialisten von Macrons Amtsvorgänger François Hollande stürzten ab und erreichten zusammen mit anderen Kandidaten der moderaten Linken 45 Sitze. Der Rechtspopulistin Marine Le Pen gelang erstmals der Einzug ins Parlament. Insgesamt kommt ihre Front National auf acht Plätze in der ersten Kammer.Der Nationalversammlung steht die umfangreichste Erneuerung seit Gründung der Fünften Republik 1958 bevor. Einerseits waren 212 Abgeordnete nicht mehr angetreten. Andererseits hatte die neue Partei von Macron gezielt Politneulinge aufgestellt. Viele haben nun einen Sitz in der Nationalversammlung. Nur 142 der 577 Mitglieder der bisherigen Nationalversammlung behalten ihren Sitz.Die Nationalversammlung wird weiblicher als je zuvor. Unter den 577 Abgeordneten sind 223 Frauen, dies sind 38,7 Prozent. Bisher gehörten 155 Frauen der Nationalversammlung an, das entsprach einem Anteil von 26,9 Prozent. Die Wahlbeteiligung stürzte in der zweiten Runde auf einen neuen Tiefpunkt von knapp 43 Prozent. Zudem gaben knapp zehn Prozent der Wähler entweder einen leeren Wahlumschlag oder eine ungültige Stimme ab.