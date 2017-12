Hannover. Die AfD hat den Europaabgeordneten Jörg Meuthen und Bundestagsfraktionschef Alexander Gauland zu ihren Vorsitzenden gewählt - und ist damit noch ein Stückchen mehr nach rechts gerückt. Der als gemäßigt geltende Berliner AfD-Chef Georg Pazderski wurde auf dem Bundesparteitag am Samstag in Hannover als Co-Vorsitzender verhindert.

Massive Kritik an den anderen Parteien und der "Islamisierung" Deutschlands prägte am Sonntag die Stimmung auf dem zweitägigen Kongress. Die erneut in den Vorstand gewählte Beatrix von Storch nannte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) die "größte Rechtsbrecherin der deutschen Nachkriegsgeschichte". Mit Gauland und Meuthen stehen jetzt zwei Männer an der Spitze der AfD, die den Rechtsaußen Björn Höcke aus Thüringen schützen. Ein Parteiausschluss-Verfahren gegen Höcke - noch unter der früheren AfD-Chefin Frauke Petry eingeleitet - wurde nicht behandelt. Der Parteitag wählte Pazderski schließlich zum Vizevorsitzenden. Die ebenfalls als gemäßigt geltende Co-Fraktionschefin Alice Weidel wurde als Beisitzerin bestätigt. In ihrer kurzen Bewerbungsrede sagte sie: "Die Merkel-Dämmerung ist längst eingetreten. Das waren wir." Demonstrationen und Protesten begleiteten am Samstag den Parteitag. Rund 6500 AfD-Gegner demonstrierten laut Polizei im Stadtzentrum. (Seite 2, Kommentar)