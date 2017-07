Sigmaringen. Die Entlassung von vier Bundeswehrsoldaten nach der Teilnahme an entwürdigenden Aufnahmeritualen in der Elite-Kaserne in Pfullendorf (Baden-Württemberg) ist rechtens. Das hat das Verwaltungsgericht Sigmaringen am Mittwoch entschieden. Die Soldaten hatten gegen ihre Entlassung geklagt und von der Bundeswehr die Aufhebung der Entlassungsbescheide gefordert. Die Männer, drei von ihnen 19, einer 21 Jahre alt, waren im Februar aus der Truppe ausgeschlossen worden. Durch ihr Verhalten sah die Bundeswehr unter anderem das Ansehen der Truppe und die militärische Ordnung gefährdet. Das bestätigte das Gericht.

Ein halbes Jahr nach Enthüllungen über entwürdigende Aufnahmerituale und sexuelle Belästigung bei der Bundeswehr kritisiert unterdessen der wegen zu schleppender Aufklärung abgesetzte Heeres-Chefausbilder Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU). Das Ministerium und seine Leitung hätten Soldaten und einzelne Standorte wie Pfullendorf oder Sondershausen "pauschal, beständig und in einem verantwortungslosen Maße" beschädigt, sagte Walter Spindler den "Stuttgarter Nachrichten". Die Vorwürfe entbehrten jedweder Grundlage.Auch mit Blick auf seine eigene Versetzung Ende April rügte er das Vorgehen der Ministerin. "Diese stil- und würdelose Art, die Misstrauen schürt und die Bundeswehr in eine Loyalitäts- und Vertrauenskrise stürzt, wird mir immer fremd sein."