Edinburgh. Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon hat Pläne für ein neues Unabhängigkeitsreferendum auf Eis gelegt. Stattdessen wolle sich die schottische Regierung auf den Verbleib des Landes im Europäischen Binnenmarkt nach dem Brexit einsetzen, sagte Sturgeon am Dienstag im Parlament in Edinburgh. "Wir werden alles tun, um Großbritannien in diese Richtung zu bewegen", sagte sie. Im Herbst 2018, wenn die Umstände des EU-Austritts Großbritanniens klar werden, solle erneut über den Zeitplan für ein Unabhängigkeitsreferendum entschieden werden. Die Mehrheit der Schotten sei noch nicht von der Unabhängigkeit überzeugt. Sturgeon reagierte damit auf die Wahlniederlage ihrer Schottischen Nationalpartei (SNP) bei der britischen Parlamentswahl.