Berlin. Nach dem Wahl-Beben gibt es nur zwei mögliche Regierungen: die Große Koalition oder Jamaika. Doch die SPD hat einem erneuten Bündnis mit der Union bereits eine Absage erteilt. Aber sollte es mit CDU, CSU, FDP und Grünen klappen, wer würde dann Deutschland im Kabinett Merkel IV regieren? Eine Übersicht:

Angela Merkel (CDU) bleibt Kanzlerin. Kohle-Ausstieg? Könnten die Grünen bekommen. Ausstieg aus Diesel und Benziner? Eher nicht. Da würden ihr CSU-Chef Horst Seehofer und die Autolobby aufs Dach steigen.Wolfgang Schäuble (CDU): Die FDP dürfte in Koalitionsverhandlungen Anspruch auf das Finanzministerium erheben. Die Lammert-Nachfolge als Bundestagspräsident dürfte für ihn eine ernsthafte Option sein. Ursula von der Leyen (CDU) ist durch die Affäre um rechte Umtriebe bei der Bundeswehr angeschlagen, würde aber trotzdem gern Verteidigungsministerin bleiben. Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU) ist Merkels Allzweckwaffe. Ihm wird jederzeit ein Ministerposten zugetraut.Joachim Herrmann (CSU) hat trotz seines ersten Listenplatzes kein Bundestagsmandat erhalten. Das Ziel von Seehofer war es, für Herrmann das Bundesinnenministerium zu "erobern". Unklar ist, ob das gelingt. Innenminister Thomas de Maizière (CDU) könnte Wolfgang Schäuble als Finanzminister folgen.Generalsekretär Andreas Scheuer (CSU) könnte einen Ministerposten bekommen, falls die CSU in einer künftigen Koalition drei Ministerien besetzen darf. Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) kann durchaus auf eine Verlängerung im Bundeskabinett hoffen.FDP-Chef Christian Lindner wird vorerst Fraktionschef der Liberalen im Bundestag. Wolfgang Kubicki , die Nummer zwei bei den Liberalen, traut sich das Finanzministerium zu, Wirtschaft oder Innen sind aber auch denkbar. Alexander Graf Lambsdorff , der Liberale mit dem großen Namen, ist der Europa-Experte der FDP und einer der Vize-Präsidenten des EU-Parlaments. Wäre für das Außenministerium fachlich prädestiniert, müsste sich aber in Koalitionsverhandlungen erst mal beweisen. Nicola Beer , ehemalige hessische FDP-Kultusministerin, könnte für das Bildungsressort infrage kommen. Ihre interne Konkurrentin um den Posten ist die Hamburger FDP-Frontfrau Katja Suding .Grünen-Parteichef Cem Özdemir gilt schon lange als möglicher Außenminister, aber als kleinste Partei in einer Jamaika-Koalition dürfte das fraglich sein. Sollten nur zwei Ministerien an die Ökopartei gehen, könnte Özdemir kaum mit Co-Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt ins Kabinett - der linke Parteiflügel würde einen Posten beanspruchen. In so einem Fall käme der Fraktionsvorsitz für ihn infrage.Göring-Eckardt hat im Wahlkampf ein "Superministerium" für Verbraucher-, Umwelt- und Klimaschutz, Landwirtschaft, Energie und Digitalisierung gefordert - und das solle grün besetzt werden. Von ihr selbst? In Kombination mit dem Agrar- oder Verkehrsministerium, das zum Beispiel der linksgrüne Fraktionschef Anton Hofreiter besetzen könnte, könnte die Ökopartei dann etwas bewegen. Als mögliche grüne Entwicklungsministerin wird außerdem Claudia Roth ins Spiel gebracht.