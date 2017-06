Niemand führte das Land und die CDU bisher länger als Helmut Kohl. Und er nutzte als Kanzler die einmalige Chance zur Wiedervereinigung. Doch es gab auch dunkle Seiten in seinem Leben.

Glaube an die Einheit

Nur Freund oder Feind

Kohl-Zitate: Von "geistig-moralischer Wende" bis Spendernamen "Was wir brauchen, ist eine geistig-moralische Wende." Im Wahlkampf 1980



"Ich rede hier vor Ihnen als einer, der in der Nazizeit nicht in Schuld geraten konnte, weil er die Gnade der späten Geburt und das Glück eines besonderen Elternhauses gehabt hat." Rede vor dem israelischen Parlament am 24. Januar 1984



"Entscheidend ist, was hinten rauskommt." Pressekonferenz am 31. August 1984 zu seinem Regierungsstil



"Er ist ein moderner kommunistischer Führer, der sich auf Public Relations versteht. Goebbels, einer von jenen, die für die Verbrechen der Hitler-Ära verantwortlich waren, war auch ein Experte für Public Relations." Interview 1986 mit dem Magazin "Newsweek" über den sowjetischen Parteichef Michail Gorbatschow



"Durch eine gemeinsame Anstrengung wird es uns gelingen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Sachsen und Thüringen bald wieder in blühende Landschaften zu verwandeln. (....) Es wird niemandem schlechter gehen als zuvor, dafür vielen besser." Ansprache am 1. Juli 1990 aus Anlass des Inkrafttretens der Wirtschafts- und Währungsunion mit der DDR



"Lassen Sie links und rechts die Leute krakeelen, die Karawane der Union zieht weiter." Rede am 2. September 1994 auf dem CSU-Parteitag in München



"Der Euro kommt, und er wird eine stabile Währung sein." Rede am 25. März 1998 vor Unternehmern auf dem Petersberg



"Ich habe nicht die Absicht, diese Spender zu nennen, weil ich ihnen mein Wort gegeben habe." Am 16. Dezember 1999 in einem ZDF-Interview über anonyme Bargeldzahlungen für die CDU in den Jahren 1993 bis 1998



"Es war eine fantastische Zeit." Bei einem Festakt zum 30. Jahrestag seiner ersten Kanzlerwahl am 27. September 2012

Berlin. Es ist so ein Bild, das sich einprägt. Deutschland feiert die Wiedervereinigung, Helmut Kohl steht zwischen seiner Frau Hannelore und dem damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker. Es ist der 3. Oktober 1990. Kohl streckt den Kopf zum Himmel, die Augen geschlossen, ein Lächeln auf den Lippen. Er wirkt selig. Es gibt viele Stationen in seinem Leben, in denen er Geschichte schrieb. Aber sein größter Erfolg war die Deutsche Einheit.Helmut Kohl, der Rekord-Kanzler, der Rekord-CDU-Chef - er war ein Mann, den die Menschen bejubelten oder beschimpften. Er hatte viele Titel. Einige waren spöttisch. Die "Walz aus der Pfalz" oder "Birne", was auf seine Körperform und -fülle anspielte. Oder "Bimbes-Kanzler" und "Herrscher über schwarze Kassen" wegen der CDU-Spendenaffäre, die die Partei und Republik erschütterte und Kohl vom Thron stürzte. Der Übervater der Partei, der sein Ehrenwort über das Recht stellte, gab in der Folge den Ehrenvorsitz seiner CDU ab. Die Namen jener Spender, von denen er Geld am Gesetz vorbei für die Partei angenommen hatte, nimmt er mit ins Grab. Die Spendenaffäre nimmt Kohl nicht seinen Platz in der Geschichte. Niemand war bisher so lange Bundeskanzler (1982 bis 1998) und CDU-Chef (25 Amtsjahre). 1991 war er im niederländischen Maastricht einer der Protagonisten der Gründung der Europäischen Union. Später kämpfte er unermüdlich für die Einführung des Euro.Und er war eben der "Kanzler der Einheit". Kohl hatte immer an die Wiedervereinigung geglaubt und die historische Chance dann gegen Widerstände im In- und Ausland ergriffen. Dafür führte er zähe Verhandlungen in Moskau mit Michail Gorbatschow, in Washington mit George Bush, in Paris mit Präsident François Mitterrand und in London mit Margret Thatcher. Mit seinem Versprechen der "blühenden Landschaften" im Osten weckte er große Hoffnungen vieler DDR-Bürger. Zu große, denn bald war klar, dass alles viel langsamer wachsen und viel teurer würde. Enttäuschung machte sich breit. 1991 bewarf ein Mann Kohl in Halle an der Saale mit Eiern. Nicht nur am Kopf, auch im Herzen getroffen wollte der Kanzler sich auf den Werfer stürzen.Mehr als 40 Jahre war Kohl Parlamentarier, zuerst im Mainzer Landtag und von 1976 bis 2002 im Bundestag. Sieben Jahre war er Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz. Als erster deutscher Kanzler kam er durch ein konstruktives Misstrauensvotum am 1. Oktober 1982 an die Macht. Die sozial-liberale Koalition unter Helmut Schmidt hatte abgewirtschaftet, war unter anderem an der Nachrüstung - der Stationierung amerikanischer Mittelstreckenraketen - gescheitert.Mit einer "geistig-moralischen Wende" wollte Kohl eine neue Epoche einleiten. Dass er 1990 als Kanzler wiedergewählt wurde, hatte er wohl vor allem der Begeisterung der Menschen für die Wiedervereinigung zu verdanken. Bis zu seiner Wahlniederlage 1998 gegen Gerhard Schröder (SPD) erlebte eine ganze Generation bis dahin keinen anderen Bundeskanzler. Und genau das war das Problem: Als sich Kohl entgegen seines ursprünglichen Plans entschied, 1998 doch wieder selber anzutreten, war das für viele mehr Bedrohung als Verheißung. Man sehnte sich einfach nach einem Wechsel.Kohl konnte Menschen mit Wärme, Fürsorge und Protektion für sich einnehmen. Aber er kannte eigentlich nur Freund oder Feind. Sein langer Arm beförderte Karrieren - und vernichtete sie. Wen er als Talent ansah, stieg auf. So Angela Merkel (sein "Mädchen"), die er 1991 zu seiner Bundesfrauenministerin machte. Wie stark die Pfarrerstochter aus der DDR einmal werden würde, mag er nicht abgesehen haben. Im Zuge der Spendenaffäre zerbrach auch seine Verbindung zu Wolfgang Schäuble, seinem langjährigen Vertrauten. Mit anderen engen Weggefährten kam es zum Bruch, weil sie sich von Kohls Kurs distanzierten. In einem NDR-Interview, das 2003 geführt, aber erst im März 2015 ausgestrahlt wurde, machte Kohl deutlich, von wem er sich alles falsch verstanden fühlte: Heiner Geißler, Rita Süssmuth, Norbert Blüm, Richard von Weizsäcker und einigen mehr. In dem Interview erzählte er auch von der Erkrankung seiner Frau Hannelore. Eine Lichtallergie zwang sie zu einem Leben in Dunkelheit im gemeinsamen Haus in Oggersheim - auch für Kohl eine Belastung. 2001 nahm sich Hannelore dort das Leben. 41 Jahre war Kohl mit ihr verheiratet. 2008 heiratete er die 34 Jahre jüngere Maike Richter. Kurz zuvor hatte er bei einem Sturz nach einer Knie-Operation ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten. Seither saß er im Rollstuhl und konnte nur noch schwer sprechen.Von der Hochzeit erfuhren seine Söhne Walter und Peter nur durch ein Telegramm, die Details aus der Zeitung. 2011 schrieb Walter Kohl in einem Buch, dass für seinen Vater die wahre Familie nicht Frau und Kinder, sondern die CDU gewesen sei. Als Vater habe er versagt. 2013 sagte der Sohn, er habe sich mit seinem Vater versöhnt. Die Versöhnung sei aber "einseitig" gewesen.Maike Kohl-Richter wurde von verschiedenen Seiten verantwortlich gemacht für die Entfernung ihres Mannes von seinen Söhnen und alten Vertrauten. Seit Kohls Sturz 2008 wurden seine öffentlichen Auftritte selten. Bei einem Festakt zum 30. Jahrestag seiner ersten Kanzlerwahl im September 2012 bedankte er sich für die vielen Würdigungen - und bei denen, die ihn provoziert und herausgefordert hätten. Er sagte: "Es war eine fantastische Zeit."