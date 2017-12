London. Der Druck auf die politisch angeschlagene britische Premierministerin Theresa May hat sich nach einer Rebellion in der eigenen Partei noch erhöht. Bei einer Abstimmung im Parlament sicherten sich die Abgeordneten gegen den Willen der Regierung das Recht, über ein Brexit-Abkommen abstimmen zu dürfen. Mehrere Rebellen aus der Regierungsfraktion hatten sich mit der Opposition verbündet. Sie wollten sich mehr Einfluss auf die Brexit-Verhandlungen sichern.

"Das britische Parlament hat die Kontrolle zurückgewonnen ... Ein guter Tag für die Demokratie", schrieb der Brexit-Koordinator des Europaparlaments, Guy Verhofstadt, im Kurznachrichtendienst Twitter. May taumele auf dem EU-Gipfel, teilte der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Achim Post, mit. May wollte am Donnerstagnachmittag auf dem EU-Gipfel in Brüssel teilnehmen. "Die Niederlage ist ein demütigender Autoritätsverlust für die Regierung", twitterte der britische Oppositionsführer Jeremy Corbyn. Die Abgeordneten hatten am Mittwochabend in London den Änderungsantrag zum EU-Austrittsgesetz mit 309 Stimmen angenommen und so May brüskiert. Nur 305 Abgeordnete stimmten mit der Regierung ab.Einer der Tory-Rebellen wurde umgehend abgestraft: Der Vize-Vorsitzende der Konservativen, Stephen Hammond, verlor seinen Posten. Er sei darüber sehr enttäuscht, twitterte er. Seiner Ansicht nach war der Änderungsantrag notwendig, um die Souveränität des Parlaments zu sichern. Das Abstimmungsergebnis stoppe aber nicht den Brexit und untergrabe auch nicht die Autorität Mays. Sie hat seit der Neuwahl im Juni massiv an Rückhalt verloren. Jetzt muss May möglicherweise Zugeständnisse an EU-freundliche Abgeordnete in der Regierungsfraktion machen, um das Ja des Parlaments zum Abkommen mit Brüssel zu erhalten. Das könnte bedeuten, dass sie weiter von ihrer harten Brexit-Linie abrücken muss.Brexit-Hardliner warfen den EU-freundlichen Tory-Rebellen unter Führung des Ex-Generalstaatsanwalts und konservativen Abgeordneten Dominic Grieve vor, das ganze EU-Austrittsgesetz behindern zu wollen. Mit dem EU-Austrittsgesetz soll die Geltung von EU-Recht in Großbritannien beendet werden. Gleichzeitig sollen alle EU-Vorschriften in nationales Recht übertragen werden, damit beim Austritt kein Chaos entsteht.