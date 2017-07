In Istanbul beginnt der Prozess gegen Mitarbeiter der regierungskritischen türkischen Zeitung "Cumhuriyet". Ihnen wird Terrorunterstützung vorgeworfen. Die Zeitung nennt das absurd - und vermutet andere Motive.

Istanbul. Seit Monaten gleicht das Redaktionsgebäude der Zeitung "Cumhuriyet" in Istanbul einer Festung: Absperrgitter vor dem Innenhof, ein privater Sicherheitsdienst, der die Ausweise der Journalisten oder die Namen des Besuchers an der Pforte überprüft, Taschenkontrolle am Eingang. An diesem Tag im Juli patrouillieren zusätzlich Polizisten. Eine Vorsichtsmaßnahme wegen Terrorwarnungen, erklärt der verantwortliche Redakteur Bülent Özdogan. Er leitet die Geschicke der Zeitung, seit ein großer Teil der Führungsriege in Untersuchungshaft sitzt, darunter "Cumhuriyet"-Chefredakteur Murat Sabuncu. Er wurde mit zahlreichen Mitarbeitern Ende Oktober unter Terrorverdacht festgenommen. Im November wurde Haftbefehl erlassen. Inzwischen sitzen zwölf Mitarbeiter der Zeitung in Untersuchungshaft - unter anderem Journalisten, Anwälte, ein Karikaturist und der Herausgeber.An diesem Montag beginnt der Prozess gegen elf der zwölf Inhaftierten, fünf weitere "Cumhuriyet"-Mitarbeiter und den ehemaligen Chefredakteur der Zeitung, Can Dündar. Nach Angaben ihrer Anwälte wird allen 17 "Cumhuriyet"-Angeklagten Unterstützung von Terrororganisationen wie der kurdischen Arbeiterpartei PKK, der Gülen-Bewegung (Fetö) oder der linksextremen DHKP-C vorgeworfen. Die Regierung macht die Bewegung des in den USA lebenden Predigers Fethullah Gülen für den Putschversuch vom 15. Juli 2016 verantwortlich.Auf der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen liegt die Türkei auf Platz 155 von 180. Nach Angaben der Europäischen Journalistenvereinigung sind inzwischen mehr als 150 Journalisten hinter Gittern - mehr als in jedem anderen Land der Welt. Dazu gehört auch der deutsch-türkische "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel, der seit Februar in U-Haft sitzt - ohne Anklageschrift. Zuletzt wurde gegen acht Menschenrechtler Untersuchungshaft verhängt, darunter Peter Steudtner.Hinter Özdogans Schreibtisch hängt ein Plakat mit den Porträts seiner inhaftierten Kollegen. Darauf steht: "Freiheit sofort". Die Hauswand schmückt ein ähnliches Poster. Die Verhaftungen hätten den Tagesablauf der Zeitung "ernsthaft" beeinträchtigt. Vor allem die Zeit unmittelbar danach sei schwer gewesen. Wichtige Mitarbeiter fehlten, Werbeeinnahmen seien zurückgegangen. Es sei eine absurde Situation, sagt Özdogan. Auf der einen Seite säßen Mitarbeiter der Zeitung wegen Terrorunterstützung in U-Haft. Auf der anderen Seite schicke der Staat Polizisten, weil die Zeitung das Ziel von Anschlägen werden könnte.In der Anklageschrift wird Ex-Chefredakteur Dündar - der inzwischen im Exil in Deutschland lebt - unter anderem beschuldigt, die Blattlinie geändert zu haben. Die Zeitung habe unter seiner Führung die "Terrororganisationen" PKK, die Gülen-Bewegung und die DHKP-C verteidigt. Als Indizien werden unter anderem Artikel angeführt. Etwa ein Bericht von 2015, in dem die "Cumhuriyet" geheime Informationen veröffentlichte, die Waffenlieferungen der Regierung an Rebellen in Syrien belegen sollen.