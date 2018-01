Die Proteste im Iran haben nicht nur politische, sondern auch wirtschaftliche Gründe. Einige machen die Wirtschaftspolitik der Regierung verantwortlich. Die gemäßigten Reformer sehen dagegen Kreise der Hardliner am Werk.

Deutsche Wirtschaft von Iran-Geschäft enttäuscht In der deutschen Wirtschaft ist nach anfänglichen Hoffnungen auf neue Geschäftschancen im Iran schon seit längerem Ernüchterung eingekehrt. Mitte 2015, unmittelbar nach Abschluss des Atomabkommens mit dem Westen, sah das noch anders aus. Damals reiste der damalige Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) mit einer Wirtschaftsdelegation nach Teheran, um vor Ort die Möglichkeiten für deutsche Firmen auszuloten. Vor allem Maschinen- und Autobauer fühlten sich von dem Land mit seinen gut 80 Millionen Einwohnern angezogen. Doch realisiert wurde davon nur wenig.



Volkswagen etwa brachte eine Partnerschaft mit einem örtlichen Importeur auf den Weg, teilte zuletzt aber mit, dass "aufgrund der weiterhin ausstehenden Gesetzgebung zur Neuregelung des Fahrzeugimports ... der operative Verkauf ... noch nicht gestartet werden" konnte. Siemens hatte die Lizenzfertigung für Gasturbinen und Lokomotiven im Iran vereinbart. Diese lief auch planmäßig an. Auch eine Absichtserklärung zur Modernisierung der Bahn-Infrastruktur wurde unterzeichnet, weitere Großaufträge daraus liegen aber derzeit nicht vor.



Im vergangenen Jahr blieb das Handelsvolumen mit dem Iran, das mit Deutschland jahrzehntelange enge wirtschaftliche Beziehungen pflegte, mit geschätzten 3,5 Milliarden Euro deutlich hinter den ursprünglichen Erwartungen zurück. Für 2018 sind keine großen Sprünge in Sicht. Deshalb werden zunächst zwar keine konkreten Auswirkungen der aktuellen Unruhen in dem Land bei Unternehmen und Verbänden befürchtet - die weitere Entwicklung bleibe erst einmal abzuwarten, heißt es. Die ohnehin große Unsicherheit in den deutsch-iranischen Wirtschaftsbeziehungen dürfte aber eher noch zunehmen.



Hindernisse für deutsche Unternehmen im Iran gibt es eine ganze Reihe, darunter etwa Bestimmungen der US-Exportkontrolle, vor allem aber Finanzierungshürden: Da immer noch Sanktionen außerhalb des Atomabkommens und damit US-Strafmaßnahmen in Kraft sind, weigern sich deutsche und europäische Banken, besonders die mit Geschäft in den USA, mit dem Iran zusammenzuarbeiten. (dpa)

Teheran. Die Proteste im Iran haben als Kritik an der Wirtschaftspolitik der Regierung begonnen. "Nein zu hohen Preisen", hieß es vergangene Woche in Maschad im Nordost-Iran zunächst nur. Präsident Hassan Ruhani sollte etwas gegen Inflation und Arbeitslosigkeit unternehmen. Aber sehr schnell ging es nicht mehr um Wirtschaftsreformen, sondern um einen Regimewechsel. "Es geht ja nicht darum, ob einer ein besseres Wirtschaftsprogramm hat als Ruhani, sondern, dass wir mit den Mullahs keine Perspektive haben", sagt der 23-jährige Student Ramin.Schon jetzt hat der werdende Architekt sich um einen Job beworben. Aber auch falls er ihn kriegen sollte, kann er sich mit dem Geld nicht mal eine kleine Wohnung leisten, von Heirat und Familie ganz zu schweigen. "Da gibt es Analphabeten, die in unserer Branche die Kohle machen, nur weil sie in irgendeiner Behörde einen Mullah kennen", sagt Ramin. Die Wirtschaftsprobleme sind nach Meinung von Beobachtern und der Ruhani-Regierung auch nicht der Hauptgrund für die heftigen Proteste."Um die Entwicklungen richtig einzuordnen, muss man den Hintergrund kennen", sagt ein Politologe in Teheran. Es gehe auch hier wieder um den internen Machtkampf zwischen den Reformern und Hardlinern des Landes. Fokus stehen dabei nach Einschätzung des Politologen einflussreiche Hardliner-Kreise in Maschad. Diese wollten mit Hilfe von Islamisten eine Anti-Ruhani-Kundgebung veranstalten, meint er. Bei dieser sollte unter dem Vorwand Wirtschaft und Inflation als Ausgangspunkt eine Protestwelle gegen den Reformkurs des Präsidenten gestartet werden. "Das ging aber gründlich schief", so der Politologe."Unsere Wirtschaft ist nicht so schlecht, wie sie dargestellt wird", sagt Ruhani. Laut dem Internationalen Währungsfonds (IWF) verzeichnete das Land für 2016 ein Plus von 12,5 Prozent, und bis März 2018 wird ein Wachstum von 4,2 Prozent erwartet. Auch die Inflation fiel von fast 35 Prozent vor Ruhanis Präsidentschaft 2013 auf zuletzt 10 Prozent. Sogar der Außenhandel zeigte Fortschritte. Dennoch ist die Wirtschaft im Iran krank. Das bestreitet auch Ruhani nicht. "Sie braucht in der Tat eine Chirurgie", so der Präsident. Wirtschaftsexperten halten es für falsch, Präsident Ruhani alleine die Schuld zu geben.Das Land wurde in den acht Jahren der Präsidentschaft Mahmud Ahmadinedschads (2005-2013) wegen des Atomstreits wirtschaftlich sanktioniert. Das führte im ölreichen Iran zu einer Wirtschaftskrise. Ruhani hat nach eigenen Worten von seinem Vorgänger "eine regelrechte Ruine" übernommen. Mit dem Atomdeal von 2015 hoffte er dann über neue ausländische Investitionen die marode Infrastruktur zu erneuern, neue Arbeitsplätze zu schaffen und damit die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Aber auch das klappte nicht. Trotz Aufhebung der Sanktionen im Januar 2016 weigern sich westliche Großbanken, Geschäfte mit dem Iran zu finanzieren. Die Lage für Ruhani wurde mit der Präsidentschaft Donald Trumps in den USA und seiner Kritik an dem Atomdeal noch schlimmer. Auf einmal stand das gesamte Abkommen auf der Kippe. "Genau das war auch ein willkommener Anlass für die Hardliner, einen regelrechten Coup gegen Ruhani zu starten", sagt der Politologe.