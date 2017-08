New York. US-Präsident Donald Trump schlägt nach seiner Gleichsetzung von rassistischen Gewalttätern und Gegendemonstranten in den USA eine Welle der Kritik entgegen. Auch prominente Republikaner reagierten perplex auf Trumps neue Äußerungen zur Gewalt bei der Rassisten-Kundgebung in Charlottesville. Vehement fiel er auf seine erste uneindeutige Reaktion zurück und gab erneut beiden Seiten die Schuld. Am Samstag war bei den Ausschreitungen in Charlottesville (Virginia) eine 32-Jährige Gegendemonstrantin von einem Auto erfasst und getötet worden. 19 Menschen wurden verletzt. Der Fahrer hatte anscheinend vorsätzlich gehandelt.

In seiner ersten Reaktion hatte Trump von "Gewalt von vielen Seiten" gesprochen. Er vermied es, Rassisten und Neonazis beim Namen zu nennen, und bekam dafür erhebliche Kritik auch aus den eigenen Reihen. Erst am dritten Tag nach den Zwischenfällen hatte Trump sich von Rassisten und dem Ku-Klux-Klan distanziert, US-Medien zufolge widerstrebend und nur unter großem Druck enger Berater. Am Dienstag nun sagte er in der Lobby des Trump-Towers in New York, in Charlottesville seien längst nicht nur Rassisten und Nationalisten auf der Straße gewesen, sondern auch unschuldige Demonstranten. "Es gab auf der einen Seite eine Gruppe, die schlimm war, und es gab auf der anderen Seite eine Gruppe, die ebenfalls sehr gewalttätig war", sagte Trump. Damit stellte er Neonazis auf eine Stufe mit den Gegendemonstranten. Aus Verärgerung trat der Gewerkschaftschef Richard Trumka (AFL-CIO) danach aus einem hochkarätig besetzten Beirat des Präsidenten zurück.