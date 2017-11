Afrikas Jugend soll im Zentrum des europäisch-afrikanischen Gipfeltreffens stehen, das in der Elfenbeinküste stattfindet. Initiativen fordern mehr als schöne Worte.

Migration und Terror

Investition in Gesundheit

Berlin/Abidjan. Vor dem EU-Afrika-Gipfel in Abidjan in der Elfenbeinküste hat Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) einen höheren Stellenwert der deutschen Afrika-Politik gefordert. "Europas Schicksal und Zukunft entscheidet sich auf dem afrikanischen Kontinent", betonte Müller am Dienstag in Berlin. Zum Auftakt des Gipfels war der Abschluss sogenannter Reformpartnerschaften mit der Elfenbeinküste und Tunesien geplant. Deutschland unterstützt dabei erneuerbare Energien und die wirtschaftliche Entwicklung in den Partnerländern, während diese Reformen zusagen.In Abidjan treffen am Mittwoch und Donnerstag die Staats- und Regierungschefs der EU und der Afrikanischen Union zusammen. Hauptthema des Gipfels ist die Jugend in Afrika. Es geht aber auch um Migration und die Terrorgefahr. Aus Deutschland nehmen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) teil.Deutschland wolle die afrikanische Friedens- und Sicherheitsarchitektur unterstützen und die afrikanische Eigenverantwortung bei Krisenprävention, Konfliktlösung und Stabilisierung stärken, sagte Gabriel vor seiner Abreise am Montag: "Wenn Menschen aus Angst vor Konflikten auf unserem Nachbarkontinent fliehen, betrifft uns das hier in Europa unmittelbar."Nach Angaben von "Brot für die Welt" versperrte die Polizei in Abidjan am Dienstag den Teilnehmern eines Alternativgipfels den Zugang zum Veranstaltungsort. Reinhard Palm, Leiter der Afrika-Abteilung des evangelischen Hilfswerks, zeigte sich in Abidjan überrascht, dass das Treffen von rund 400 Vertretern von Organisationen nach zwei Tagen friedlicher Diskussionen nicht zu Ende geführt werden könne. Ein Protestmarsch gegen die Flüchtlingslager in Libyen war bereits von den Behörden untersagt worden.Die Initiative ONE in Berlin warnte, leere Versprechen reichten nicht aus, um die in Afrika jährlich benötigten 22 Millionen neuen Jobs zu schaffen. "Als Grundpfeiler für eine langfristige Entwicklung muss Bildung als Katalysator für eine gestärkte junge Bevölkerung erkannt und gefördert werden", sagte ONE-Direktor Stephan Exo-Kreischer in Berlin.Auch Unicef forderte Investitionen in Gesundheit, Bildung und Schutz für Afrikas Kinder. Nach Angaben des UN-Kinderhilfswerks werden in Afrika im kommenden Jahrzehnt zusätzlich bis zu zehn Millionen Lehrer und Gesundheitshelfer benötigt.