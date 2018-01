Regierung reagiert auf Proteste in Tunesien

Tunis. Zum Jahrestag der Revolution sind in Tunesien erneut tausende Menschen auf die Straßen gegangen, um gegen gestiegene Preise und ein neues Finanzgesetz der Regierung zu protestieren. Nach einer unruhigen Woche, in der es zu nächtlichen Plünderungen kam und knapp 800 Menschen festgenommen worden waren, blieben die Proteste am Wochenende größtenteils friedlich.

Die Regierung reagierte auf die Forderungen der Menschen und kündigte finanzielle Hilfen in Millionenhöhe an. Arme Familien sollen unter anderem ein gesichertes minimales Einkommen erhalten, wie Sozialminister Mohammed Trabelsi verkündete. Zudem sollen Arbeitslose eine kostenlose medizinische Behandlung bekommen. Auch Wohnkredite sollen leichter vergeben werden. Das Maßnahmenpaket soll demnach rund 100 Millionen Dinar (rund 33,5 Millionen Euro) umfassen.Präsident Beji Caid Essebsi verteidigte das zu Jahresbeginn in Kraft getretene Finanzgesetz und die Reformen bei einer Veranstaltung zum Jahrestag der Revolution. Vor sieben Jahren hatte der langjährige Präsident Zine el Abidine Ben Ali nach Protesten das Land verlassen. "Wir müssen mit den Reformen weiter voranschreiten", sagte Essebsi. Tunesien hat 2011 zwar demokratische Reformen eingeleitet, kämpft aber mit wirtschaftlichen Problemen.