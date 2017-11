Rom/Dhaka/Rangun. Papst Franziskus macht gerne komplizierte und ungewöhnliche Reisen, dafür ist er bekannt. Doch der jetzt anstehende Besuch in Myanmar und Bangladesch ist für den Vatikan ein wahres Problemfeld - sowohl logistisch als auch politisch. "Mehr als eine Reise ist es ein Abenteuer", sagte Papst-Sprecher Greg Burke. Vor allem die Krise um die verfolgte muslimische Minderheit Rohingya lastet schwer auf dem Besuch, der am Sonntag mit dem Abflug nach Myanmar beginnt und am 2. Dezember in Bangladesch endet.

Franziskus ist der erste Papst überhaupt, der ins mehrheitlich buddhistische Myanmar reist. "Für uns ist es ein historischer Moment", sagt der einzige Kardinal des südostasiatischen Landes, Charles Bo. Aber dieser Asientrip gilt als eine der schwierigsten Auslandsreisen des Papstes. Wegen der Rohingya-Krise ist der Zeitpunkt brenzlig.Am Donnerstag vereinbarten beide Länder zwar, dass die Flüchtlinge aus Bangladesch nach Myanmar zurückkehren sollen. Unklar bleibt aber, was passiert, wenn die Rohingya nicht dorthin zurück wollen, woher sie gerade erst vor Gewalt geflohen sind. Außerdem ist von der Rückführung "Vertriebener aus Rakhine" die Rede - aus dem Bundesstaat Myanmars stammen die Rohingya. Will Myanmar wirklich Menschen, denen es seit Jahrzehnten die Staatsbürgerschaft verweigert, als Vertriebene aus dem eigenen Staatsgebiet wiederaufnehmen?Myanmars Militär hatte Ende August im Bundesstaat Rakhine eine "Räumungsoperation" begonnen, nachdem eine Rohingya-Miliz Posten der Sicherheitskräfte angriffen hatte. Hunderttausende Rohingya flohen aus Myanmar ins muslimische Nachbarland Bangladesch, wo sie unter furchtbaren Bedingungen leben. Geflüchtete Rohingya erzählen von niedergebrannten Dörfern, Exekutionen, Morden an Kindern und Vergewaltigungen. Die Vereinten Nationen nannten die Vertreibung ein "Paradebeispiel für ethnische Säuberung".Die Reise des Papstes war schon vor der Zuspitzung des Konflikts geplant. "Der Trip hätte sowieso stattgefunden, aber dies zieht natürlich die Aufmerksamkeit auf sich", sagt Vatikan-Sprecher Burke. In Bangladesch erwartet man nun von Franziskus klare Worte zu der Krise. Doch die Frage ist, wie genau er sich äußern wird. Wird er sich an den Rat der katholischen Kirche vor Ort halten, das Wort "Rohingya" besser nicht zu benutzen?