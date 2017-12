Am Ende zählte vor allem der Erfolg. Mit ihren Mehrheiten im Kongress verabschieden die Republikaner die größte Steuerreform der USA in drei Jahrzehnten. Manche sagen, sie würden diesen Tag noch bereuen.

Das große Aber

Washington. Endlich Weihnachten, und das schon am 20. Dezember. Für die Republikaner ist es der lange ersehnte Erfolg, und sie reklamieren dies als historischen Tag: Ihre Steuerreform ist durch. Zum Ende eines oft chaotischen Jahres taten die Republikaner das, was Parteien mit gesetzgeberischen Mehrheiten tun: Sie besannen sich ihrer Übermacht und stimmten für ihr Gesetz. Andere sagen: Sie drückten dieses Gesetz schlicht durch, in einem viel kritisierten Prozess, ohne Anhörungen und in größter Eile.Die Schlussphase dieses Gesetzes spiegelte die Hetze des Prozesses - das Repräsentantenhaus musste am Mittwoch nochmals ran. Um kurz vor 13 Uhr Ortszeit verkündet dann der Sprecher des Abgeordnetenhauses freudestrahlend, das Gesetz sei durch. Mit größter Erleichterung donnert Paul Ryan erneut den Hammer auf das Pult, sieht Amerika "befreit vom Griff gieriger Bürokraten". Jahrelang hat er gekämpft für diesen Augenblick. "Es ist ein Moment, der Generationen definiert", sagt er.Es gibt womöglich ein großes Aber. Mittelfristig könnte es sein, dass diese Reform den Republikanern schwer auf die Füße fällt - auch und gerade Trump persönlich. Denn alle Analysen sagen: Ja, dies ist eine gewaltige Reform. Profitieren würden aber vor allem Unternehmen und Reiche. Und von wegen Vereinfachung: Stück für Stück wurde das Paket allenfalls immer noch stärker auf die Superreichen zugeschnitten - viele von ihnen Großspender der Partei."Trump verliert seine "Street Credibility", meinte die "Washington Post", seine Glaubwürdigkeit auf der Straße. Merkten seine Anhänger erst, dass sie steuerlich doch gar nicht so sehr profitierten, könnte sein umjubelter Dezemberschuss im Halbzeit-Wahljahr 2018 schwer nach hinten losgehen. US-Reporter machten kurz vor den Abstimmungen Parlamentarier ausfindig, die über elementare Bestandteile des Gesetzes nicht Bescheid wissen. Könnte sein, dass ihre Wähler sie danach fragen werden.Die Demokraten geben sich sicher, dass ihre Botschaft verfängt: Trump habe die einfachen Leute verraten. Sie hoffen im November auf die Rückeroberung des Repräsentantenhauses - die Kammer ist für ein Verfahren zur Amtsenthebung zuständig. In beiden Häusern stimmten sie geschlossen dagegen. Maliziös sagte Minderheitsführer Charles Schumer im Senat: "Die Republikaner werden diesen Tag noch bereuen."Kurzfristig wird diese Reform einen positiven Effekt auf die Wirtschaft haben - es ist gar nicht möglich, dass so viel Geld im System keinen Effekt hat. Aber je mehr Jahre vergehen, umso mehr steigen die Steuern wieder an - für Privatleute, für Unternehmen nicht. In einer CNN-Umfrage sagten zuletzt 33 Prozent, sie fänden die Reform gut. 55 Prozent sagen das Gegenteil. Es kann sein, dass sich diese Zahlen rasch ändern, wenn die Reform greift. Darauf setzen die Republikaner, für sie sind kurz vor Weihnachten alle Menetekel weit weg. Dieser Sieg schmeckt auch einfach zu süß.