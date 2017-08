Berlin. Der Deutsche Richterbund und die Gewerkschaft der Polizei (GdP) warnen vor einer Handlungsunfähigkeit des Rechtsstaates und fordern deutlich mehr Polizisten, Richter und Staatsanwälte. "Die Probleme sind erheblich", sagte der Vorsitzende des Deutschen Richterbundes, Jens Gnisa.

"Es knatscht in der deutschen Strafjustiz an allen Ecken und Enden." Wegen der Überlastung der Justiz würden viele Strafverfahren eingestellt. Besonders alarmierend sei, dass inzwischen auch Angeklagte mit erheblichen Tatvorwürfen aus der Untersuchungshaft entlassen werden müssten, weil Strafverfahren unvertretbar lange dauerten. Gnisa mahnte, Deutschland brauche mindestens 2000 zusätzliche Richter und Staatsanwälte. Die Lage werde sich in den nächsten Jahren verschärfen, weil eine "gigantische Pensionswelle" auf die Justiz zurolle. Laut Richterbund gehen in den nächsten 15 Jahren 40 Prozent der Richter und Staatsanwälte in Bund und Ländern in den Ruhestand. In den neuen Ländern seien es mehr als 60 Prozent.GdP-Vorsitzender Oliver Malchow klagte, bei der Polizei schieden bis 2021 von etwa 215 000 Vollzugsbeamten 44 000 Beamte aus. Das Personal werde zwar inzwischen aufgestockt, aber nicht ausreichend. Nötig seien bis 2021 20 000 Polizisten zusätzlich. Malchow und Gnisa sprachen von einer Erosion der inneren Sicherheit.