Syrien, Iran, Nordkorea: Der russische Chefdiplomat Lawrow nutzt einen Presseauftritt für eine Abrechnung mit der US-Politik in der Welt. Doch auch Fragen zu seiner Zukunft muss er sich stellen.

Moskau. Russland hat den USA eine schädliche Politik in den Krisen vor allem im Nahen Osten vorgeworfen. Außenminister Sergej Lawrow beschuldigte Washington am Montag, das Bürgerkriegsland Syrien spalten und einen Regierungswechsel bewirken zu wollen. "Die Tendenzen, die wir beobachten, zeigen, dass die Vereinigten Staaten nicht die territoriale Einheit Syriens bewahren wollen." Auch im Streit um das internationale Atomabkommen mit dem Iran griff Lawrow die USA scharf an.2017 sei außenpolitisch kein einfaches Jahr gewesen, sagte Lawrow bei seiner traditionellen Pressekonferenz zum Jahresbeginn in Moskau. Die Lage habe sich "deutlich verschärft durch Drohungen, die aus Washington kamen". In der gut zweieinhalbstündigen Fragerunde gab Lawrow einen Ausblick auf die wichtigsten außenpolitischen Themen 2018. Er bezeichnete die Lage auf der koreanischen Halbinsel als brandgefährlich. Zudem verwies der Chefdiplomat auf den festgefahrenen Ukraine-Konflikt und den Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern.Lawrow kritisierte Pläne der USA, syrischen Rebellen zu helfen, Sicherheitszonen zu gründen. Demnach geht es darum, eine starke Truppe zur Kontrolle von Grenzgebieten aufzustellen. Dadurch würde ein großes Gebiet an der Grenze zur Türkei und zum Irak abgetrennt. "Die Ankündigung, dass diese Zone von Gruppen unter Führung der USA kontrolliert werden soll, wobei von Kräften bis zu 30 000 Mann die Rede ist, legt Befürchtungen nahe, dass Kurs auf eine Spaltung Syriens genommen wird."Lawrow warf den USA vor, durch die Kritik am Atomabkommen mit dem Iran die Lage zu destabilisieren. "Die jüngsten Äußerungen, die auf ein Scheitern des Abkommens zielen, bringen keinerlei Optimismus und Stabilität." Das Abkommen von 2015 sieht vor, dass der Iran die Entwicklung von Atomwaffen auf Eis legt und der Westen Sanktionen abbaut.Trump hatte zuletzt ein Ultimatum gesetzt. Er will das Abkommen verschärfen. Sonst würden die USA Sanktionen verhängen. "Wir werden weiter versuchen, die USA zu überzeugen, dass der Iran seine Verpflichtungen erfüllt", sagte Lawrow. Er fürchtet ein gefährliches Signal an Nordkorea. Denn würde das Iran-Abkommen beiseite geschoben, wären Gespräche zwischen Washington und Pjöngjang über das nordkoreanische Atomprogramm unglaubwürdig.Lawrow ist eine zentrale Stütze von Präsident Wladimir Putins Außenpolitik. Putin hat beharrlich daran gearbeitet, die Atom- und UN-Vetomacht Russland als weltweit einflussreiche Großmacht zu etablieren. Lawrow ist seit 2004 im Amt und eines der dienstältesten Regierungsmitglieder. In Moskauer Expertenkreisen gibt es Gerüchte, dass der 67-Jährige nach der Präsidentenwahl im März seinen Posten aufgeben könnte. Darauf ging der Außenminister nicht ein. "Ich bin es nicht gewohnt, etwas anderes zu tun als eine maximal effektive Arbeit unseres Ministeriums zu gewährleisten, und das ist jetzt meine wichtigste Aufgabe." Kommentar