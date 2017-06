Militäreinsatz im Jemen, Schimpftiraden gegen den Iran, Abbruch der Beziehungen mit Katar: Saudi-Arabien will im Nahen Osten die dominante Macht sein. Und sieht dabei Donald Trump auf seiner Seite.

Aggressive Politik

Schimpftirade gegen Iran

Riad. Als der saudische König Salman im Januar 2015 den Thron in Riad bestieg, wollte er besorgte Gemüter mit einem Versprechen beruhigen. Noch ehe er die Treueschwüre seiner Untertanen entgegennahm, beteuerte der Monarch, die Politik seines verstorbenen Bruders und Vorgängers Abdullah fortsetzen zu wollen. Er werde "an der rechtschaffenen Politik" festhalten, erklärte Salman in einer TV-Ansprache.Doch es sollte nur zwei Monate dauern, bis der neue König der wirtschaftlich stärksten Macht der arabischen Welt in einer zentralen Frage einen ganz anderen Weg einschlug: Noch im März 2015 ordnete Salman Luftangriffe gegen schiitische Huthi-Rebellen an, die große Teile des Nachbarlandes Jemen überrannt hatten. Es war der Beginn einer Außen- und Militärpolitik, die die Interessen des Königreiches wesentlich aggressiver vertritt. Und die den Anspruch hat, im Nahen Osten allein die dominante Macht zu sein.Was das bedeutet, bekommt jetzt das Golf-Emirat Katar zu spüren, Saudi-Arabiens Nachbar, reich an Gas, doch von der Fläche gerade einmal halb so groß wie Hessen. In einer konzertierten Aktion brachen die Ölmonarchie und mehrere treue arabische Verbündete alle Kontakte zu Katar ab - ein diplomatischer Affront und eine Strafmaßnahme, die die Region in eine tiefe Krise stürzt.Doch wie im Jemen ist der eigentliche Gegner nicht im attackierten Land zu finden, sondern auf der anderen Seite des Golfs: Die saudische Politik hat den schiitischen Iran als den Erzrivalen ausgemacht. So hält Riad Jemens Huthi-Rebellen für Verbündete Teherans. Und auch Katar sieht sich dem Vorwurf ausgesetzt, mit dem Iran zu paktieren und die Solidarität mit den arabischen Brüdern am Golf aufgegeben zu haben.Ihren Anfang nahm die neue Krise, nachdem sich Katars Emir Tamim bin Hamad Al Thani vor einigen Wochen angeblich positiv über Irans stabilisierende Rolle in der Region geäußert hatte. Später berichteten saudische Medien im Ton der Empörung, Katars Außenminister habe sich im Irak mit dem Chef der Eliteeinheit der iranischen Revolutionsgarden getroffen. Auch das Gipfeltreffen der Golfstaaten mit US-Präsident Donald Trump in Riad vor drei Wochen nutzte König Salman für eine Schimpftirade gegen den Iran.Saudi-Arabien wirft seinem schiitischen Nachbarn vor, sich in die Angelegenheiten des sunnitischen Königreichs einzumischen, um es zu destabilisieren. Zudem hat der Iran seinen Einfluss im Irak und in Syrien massiv ausgedehnt, wo Teheran die Regierungen unterstützt. Weil sich Saudi-Arabien umzingelt sieht, ist Riads Politik auch angstgetrieben. In der arabisch-islamischen Welt hat Saudi-Arabien wichtige Verbündete an sich gebunden: Die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain stehen an der Seite Riads. Ohnehin dominiert das Königreich den Golf-Kooperationsrat (GCC). Auch das autokratisch regierte Ägypten, abhängig von saudischen Milliarden-Finanzspritzen, zeigt sich als treuer Partner. Schon Ende 2015 hatte Saudi-Arabien eine Militärallianz zahlreicher islamischer Staaten geschmiedet.Trump wurde in Riad mit Pomp und maximaler medialer Begleitung empfangen. Wie Salman wetterte auch Trump gegen den Iran und versprach den Saudis zugleich Waffengeschäfte in ungekannter Milliardenhöhe. Am Dienstag legte das US-Staatsoberhaupt nach und schlug sich auf die Seite Saudi-Arabiens. "So gut zu sehen, dass sich der Saudi-Arabien-Besuch beim König und 50 Ländern schon auszahlt", twitterte der US-Präsident.