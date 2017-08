Sanaa. Es ist an Brutalität kaum zu übertreffen: Schlepper haben binnen 24 Stunden vor der Küste des Jemens bei zwei Vorfällen zahlreiche Migranten aus Somalia und Äthiopien ertrinken lassen, wie die Internationale Organisation für Migration (IOM) mitteilte. Offenbar nahmen sie den Tod der Menschen an Bord ihrer Boote in Kauf, um ihrer Festnahme zu entgehen.

Bei dem jüngsten Vorfall am Donnerstag wurden demnach bis zu 180 Menschen ins Wasser gestoßen. Mindestens sechs Menschen starben, zahlreiche weitere werden noch vermisst. Viele Migranten können nicht schwimmen. Erst am Mittwoch hatten IOM-Mitarbeiter bei einer Routine-Patrouille im Jemen am Strand von Schabwa 29 Leichen in flachen Gräbern entdeckt. Überlebende, die die Toten rasch bestattet hatten, berichteten der IOM, dass ein Schlepper kurz zuvor mehr als 120 Migranten von einem Boot ins Wasser gedrängt habe, als er an der Küste Behördenmitarbeiter entdeckte.Als "schockierend und unmenschlich" bezeichnete Laurent de Boeck, Leiter der IOM-Mission im Jemen, das Vorgehen der Menschenhändler: "Das Leid der Migranten auf dieser Migrationsroute ist gewaltig."