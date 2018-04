San Bruno. Eine Frau hat in der Zentrale der Videoplattform Youtube in Kalifornien drei Menschen mit Schüssen verletzt und sich dann vermutlich selbst getötet. Die genauen Hintergründe der Tat am Dienstagmittag (Ortszeit) in San Bruno nahe San Francisco waren auch am Mittwoch noch unklar. Die Angreiferin wurde als frustrierte Youtube-Nutzerin beschrieben, andere Berichte nannten eine private Auseinandersetzung als mögliches Motiv.

Auf der Videoplattform betrieb die laut Polizei 39 Jahre alte Aktivistin mehrere Kanäle und veröffentlichte unter anderem Tierrechts- und Fitnessclips. Zuletzt hatte sie sich unter anderem über eine vermeintliche Zensur ihrer Videos beschwert. Die Ermittler fanden keine Belege, dass die Schützin ihre Opfer kannte oder sie gezielt ausgesucht hatte.Die drei Schussopfer wurden in ein Krankenhaus gebracht. Ein 36-jähriger Mann, befand sich Medienberichten zufolge in kritischem Zustand. Auch zwei Frauen, 27 und 32 Jahre alt, erlitten Schusswunden. Google-Chef Sundar Pichai bezeichnete den Vorfall als einen schrecklichen Akt der Gewalt.