Vier Jahre Große Koalition - Sätze, die hängen blieben Flüchtlingspolitik, Bundeswehr, Ehe für alle - diese Sätze aus vier Jahren Koalition blieben in Erinnerung:



"Am 1. Januar 2016 wird die Pkw-Maut scharfgestellt." Alexander Dobrindt, CSU, am 10. April 2014 in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Nach langem Ringen mit der EU verabschiedet der Bundestag im März 2017 geänderte Gesetze. Die Maut-Erhebung soll nun 2019 starten.



"Die Krise wird eher der Normalzustand sein in den nächsten zehn bis 15 Jahren." Frank-Walter Steinmeier, SPD, damaliger Außenminister, am 25. Februar 2015 zur Außenpolitik



"Das Schicksal der Armenier steht beispielhaft für die Geschichte der Massenvernichtungen, ja der Völkermorde, von der das 20. Jahrhundert auf so schreckliche Weise gezeichnet ist." Der damalige Bundespräsident Joachim Gauck am 23. April 2015 beim Gedenken an das Massaker vor 100 Jahren im Osmanischen Reich. Tags darauf verabschiedet der Bundestag eine entsprechende Resolution.



"Deutschland ist ein starkes Land. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das, und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden." Angela Merkel, CDU, am 31. August 2015 in Berlin zur Flüchtlingskrise



"Das war ein Fehler, der uns noch lange beschäftigen wird. Ich sehe keine Möglichkeit, den Stöpsel wieder auf die Flasche zu kriegen." Ministerpräsident Horst Seehofer am 11. September 2015 im "Spiegel"-Interview zur Entscheidung der Kanzlerin, Flüchtlinge aus Ungarn generell einreisen zu lassen



"Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern." Innenminister Thomas de Maizière, CDU, am 17. November 2015 auf die Frage nach Informationen zur Absage des Fußballspiels in Hannover



"Es wird an einer Begrenzung und damit einer Obergrenze für die Zuwanderung kein Weg vorbeiführen." Horst Seehofer am 20. November 2015 in München



"Eines ist klar, wir müssen die Zahl der Flüchtlinge spürbar reduzieren. Daran arbeiten wir mit Nachdruck." Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU, am 22. Januar 2016 beim CDU-Neujahrsempfang in ihrem Wahlkreis in Greifswald



"Wir haben im Moment keinen Zustand von Recht und Ordnung. Es ist eine Herrschaft des Unrechts." Horst Seehofer in einem Interview der "Passauer Neuen Presse" vom 10. Februar 2016 zur deutschen Flüchtlingspolitik



"Es wird eine Regierungsbeteiligung der CSU ohne eine Obergrenze von 200 000 für die Bundesrepublik Deutschland bei der Zuwanderung nicht geben." Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Horst Seehofer am 14. Dezember 2016 im dpa-Gespräch in München



"Die SPD tritt an, um die stärkste politische Kraft in der Bundesrepublik Deutschland zu werden. Und ich (...) trete an, um Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland zu werden." SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz am 1. März 2017 beim Politischen Aschermittwoch seiner Partei in Vilshofen



"Die Bundeswehr hat ein Haltungsproblem, und sie hat offensichtlich eine Führungsschwäche auf verschiedenen Ebenen." Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, CDU, am 30. April 2017 in der ZDF-Sendung "Berlin direkt"



"Ich möchte gerne die Diskussion mehr in die Situation führen, dass es eher in Richtung einer Gewissensentscheidung ist, als dass ich jetzt hier per Mehrheitsbeschluss irgendwas durchpauke." Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU, am 26. Juni 2017 in Berlin bei einem Podiumsgespräch der Zeitschrift "Brigitte" auf eine Publikumsfrage zur "Homo-Ehe" (dpa)

Kann Schulz noch etwas reißen gegen Merkel? Bislang sieht es mau aus für den SPD-Frontmann. Die Ähnlichkeit der Kandidaten ist mehr ein Problem für ihn als für sie.

Keine Krisen

Keine Unterschiede

Berlin. Ein Duell gewinnt an Reiz, je gegensätzlicher die Kontrahenten sind. Wenn es um konträre Positionen, einander widerstrebende Argumente und grundverschiedene Typen geht. Bei Angela Merkel und Martin Schulz verhält sich die Sache etwas anders.Die Kanzlerin lässt sich zu keiner Boshaftigkeit über ihren Herausforderer hinreißen. Das wäre nicht ihre Art. Merkels Modus: Sie bedenkt Schulz ab und an mit einer Nettigkeit, nimmt seinen Namen aber so gut wie nie in den Mund. Attacken lässt sie ins Leere laufen. Kritik abperlen. Demonstrative Nichtbeachtung mit einer Spur Gönnertum. Auf die Frage, ob sie Schulz unterschätzt habe, sagte Merkel kürzlich in einem Interview: "Ich unterschätze meine Mitbewerber nie. Ich schätze meine Mitbewerber."Schulz wiederum arbeitet sich nach Kräften an der CDU-Chefin ab. Sein Dauer-Vorwurf: Merkel verweigere die inhaltliche Auseinandersetzung. Auf persönliche Attacken verzichtet er. Der SPD-Vorsitzende ist kein Haudrauf, kein Lautsprecher, eher der sachliche Typ, bodenständig, einigermaßen unprätentiös, zumindest was sein Äußeres angeht. In alldem ist er Merkel sehr ähnlich. Wohl mehr, als ihm lieb ist. Auch inhaltlich liegen die beiden bei vielen Fragen nicht weit auseinander. Das ist für Schulz ein Problem.In den vergangenen vier Jahren haben Union und SPD ohne große Krisen zusammengearbeitet. Die SPD setzte viele Kernforderungen durch. Mindestlohn, Angleichung der Renten in Ost und West, Frauenquote, Verbesserungen für Familien. Solche Dinge. Im Wahlkampf können die SPD und ihr Frontmann davon aber kaum profitieren. Im Gegenteil: Schulz muss sich ständig nach der Mitverantwortung seiner Partei aus zwei großen Koalitionen fragen lassen, wenn er Missstände anprangert.Schulz machte als Präsident des EU-Parlaments viel gemeinsam mit Merkel, auch in der Flüchtlingskrise. Die beiden sind einander nicht unsympathisch. Auf Konfrontation umzuschalten, fällt schwer. Schulz hat kein Regierungsamt übernommen, um Merkel im Wahlkampf besser angreifen zu können. Die Abteilung Attacke hat aber einer übernommen, der mit am Kabinettstisch sitzt: Außenminister und Vizekanzler Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel. Er poltert immer wieder gegen Merkel und die Union.Schulz rackert sich derweil inhaltlich ab, präsentiert Konzepte, Fünf-Punkte-Pläne, Zehn-Punkte-Kataloge. Autos, Rente, Arbeit, Bildung, Soziales, Gerechtigkeit - keines der Schulz-Themen zündet so richtig. Stattdessen kommen immer neue Störfaktoren in die Quere: der Verlust der SPD-geführten Regierungsmehrheit in Niedersachsen etwa oder Ex-SPD-Kanzler Gerhard Schröder auf russischen Abwegen.Nun sind es nur noch wenige Wochen bis zur Wahl. Die SPD-Leute hoffen auf den Endspurt, auf die heiße Phase vor dem 24. September. Da liege die Stärke von Schulz, meinen sie. Aber ist er besser im Umgang mit dem Bürger? Und welches emotionale Thema könnte den Wahlkampf noch drehen? Ob das einzige TV-Duell der beiden am 3. September da mehr Klarheit bringt?Seit Wochen liegt der Umfrage-Vorsprung der Union vor der SPD bei gut 15 Punkten. Und auch wenn Schulz öffentlich tapfer seine Chancen beschwört ("Ich werde Kanzler"), sieht es nicht so aus, als könne er den Trend noch umkehren. In der Union wird aber vor zu viel Siegessicherheit gewarnt: Viele Anhänger könnten glauben, die Wahl sei schon gelaufen und zu Hause bleiben. Unvorhersehbare Faktoren wie ein erneuter Terroranschlag, eine Desinformationskampagne fremder Mächte oder eine erneute Zuspitzung der Flüchtlingskrise könnten Merkels Erfolg ebenfalls noch gefährden, fürchten Unions-Strategen.Interne Querelen dürften ihr vorerst nicht mehr gefährlich werden. CSU-Chef Horst Seehofer hat seine Attacken auf Merkels Asylpolitik eingestellt. Der Streit um die Obergrenze ist vertagt auf die Zeit nach der Wahl.Europa ist Schulz' Herzensthema. Er hat angekündigt, Merkel hier zu stellen. Bislang mit mäßigem Erfolg. Sie betont öffentlich, gerade hier liege die große Gemeinsamkeit zwischen ihr und ihrem Herausforderer. Beide seien schließlich "hoch europäisch". Das beruhige sie. Mit dieser Gemeinheit will Merkel Schulz wohl den Wind aus den Segeln nehmen. Ihre Botschaft: Es gibt keine großen Unterschiede. Und warum bitte wechseln, wenn sich beide Optionen so ähneln und sich die eine Variante schon "bewährt" hat.Merkel ist in einer komfortablen Lage. Sie macht ihren Wahlkampf mit dem Amtsbonus im Rücken. Und sie hat Koalitionsoptionen und damit Druckpotenzial für die Zeit nach der Wahl. Da wäre Schwarz-Gelb - die für die Union naheliegende, wenn auch nicht heiß ersehnte Variante. Dann wären da Schwarz-Grün oder Jamaika mit Union, FDP und Grünen. Oder wieder Große Koalition. Schwarz-Rot wollen zwar weder die Union noch die SPD. Aber für die Genossen könnte es die einzige Möglichkeit sein, an der Regierung zu bleiben. Die Auswahl ist nicht groß. Für Rot-Rot-Grün sieht es derzeit schlecht aus. Die Linke fühlt sich bemüßigt, dem SPD-Oberen Ratschläge zu geben. Linke-Chef Bernd Riexinger mahnt, Schulz müsse sich zu sozialdemokratischen Werten bekennen und sich als klare Alternative zu Merkel präsentieren. "Man braucht keine zwei Merkels im Land."