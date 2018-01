Robert Habeck und Annalena Baerbock strahlen, winken, feiern, werden gefeiert. Für diese neue Doppelspitze sind die Grünen am Wochenende gleich mehrfach über ihren Schatten gesprungen.

Lieber demütig

Ein kleiner Flirt

Hannover. Habeck und Baerbock haben beim Parteitag in Hannover einen gewaltigen Vertrauensvorschuss bekommen. Dass der 48-Jährige aus Schleswig-Holstein und die 37-Jährige Wahl-Brandenburgerin gemeinsam aufrücken, wäre noch vor kurzem nur schwer vorstellbar gewesen.Sie gehören demselben Parteiflügel an, zählen zu den pragmatischen Realos. Und da sind die Grünen speziell. Eigentlich gehört in eine Doppelspitze auch jemand vom linken Flügel. Das neue Spitzenteam hat diese alte Logik vorerst ausgehebelt. Der smarte Landes-Umweltminister aus dem Norden ist seit Jahren erst heimlicher, dann ziemlich gehypter Hoffnungsträger, der nicht nur bio und cool ist, sondern auch die Gesellschaft versöhnen will.Die 81 Prozent bei seiner Wahl am Samstag sind ihm lieber als 90 Prozent oder noch mehr. Das sagt er jedenfalls. Die Wahl sei kein Grund zum Feiern, sondern eine Aufgabe, die er mit einer "gewissen Demut" angehe. Seine Bewerbungsrede über links und liberal und was das 2018 heißt, geriet etwas verkopft, aber die Grünen sind so etwas gewohnt. Signalwörter wie "Umverteilung" dürfen als Friedensangebot an den linken Flügel verstanden werden. Denn dem hat Habeck schon viel zugemutet. Ohne achtmonatige Übergangsfrist werde er nicht antreten, erklärte er am Freitag offen. Solange darf er nun doppelt im Amt sein, als Parteichef und als Landesminister, dafür mussten die Grünen ihre Satzung ändern. Längst überfällig, sagen manche, die die berühmte "Trennung von Amt und Mandat" am liebsten gleich mitabschaffen würden. Baerbock begann ihre Bewerbungsrede mit der Anmerkung, dass hier nicht die Frau an Habecks Seite gewählt werde, und wurde dafür bejubelt. Energisch sprach sie zu grünen Herzensthemen. Die energiegeladene Klimaschutz-Expertin war bis vor kurzem bundesweit kaum bekannt, sie gehörte zum Sondierungsteam für die Jamaika-Gespräche.Das neue Spitzenteam ist jünger, hipper und vor allem einfach anders als die Vorgänger Cem Özdemir und Simone Peter. Die Chemie zwischen den beiden war bekanntlich schlecht. Habeck und Baerbock kennen sich nicht zuletzt aus der Jamaika-Sondierung und strahlen vorerst Harmonie aus. "Was für ein Auftritt. Vielleicht habe ich ja Glück und darf der Mann an Deiner Seite sein", flirtet Habeck von der Bühne herunter.Die Partystimmung ist auch Notwehr. Den Grünen stehen Jahre in der Opposition bevor. So energiegeladen, wie die neuen Parteichefs auftraten, traut man ihnen zu, trotzdem Aufmerksamkeit auf die Grünen zu lenken. Damit würde sich dann auch ein Gewicht verschieben, weg von der Fraktion, wo weiterhin Anton Hofreiter und Göring-Eckardt das Sagen haben. Habeck und Baerbock produzieren jedenfalls schon mal schwungvoll-jugendliche Traumpaar-Bilder. Inhalte? Sind in Hannover eher Nebensache, obwohl es Beschlüsse zum Insektensterben, zu Waffenexporten und Europa gibt.