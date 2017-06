Schauspielerin Senta Berger (76) hat am Donnerstag mit Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) in Hamburg den Grundstein für das neue Haus der Kinderhilfsorganisation Plan International Deutschland gelegt.

Hamburg/München. (epd) Das Gebäude am Plan-Stammsitz im Stadtteil Barmbek soll der weltweiten Plan-Bewegung "Because I am a Girl" dienen, deren Schirmherrin die Schauspielerin ist. "Because I am a Girl" will Mädchen und junge Frauen in Afrika, Asien und Lateinamerika ermöglichen, ihre Lebenswelt zu gestalten, politisch Einfluss zu nehmen und wirtschaftlich auf sicheren Füßen zu stehen.Die Bewegung sei eine starke Stimme für Gleichberechtigung, sagte Scholz. Politisch habe es die Idee inzwischen auf die Agenda der G20 geschafft. "Es ist gut, dass sie jetzt einen festen Ort bekommt." Plan International habe sich dem Ziel Gleichberechtigung verpflichtet, sagte Maike Röttger, Geschäftsführerin von Plan Deutschland. Für ihr soziales Engagement, unter anderem für "Because I am a Girl", erhält die Wahl-Münchnerin Senta Berger am kommenden Freitag (23. Juni) die Bayerische Staatsmedaille.