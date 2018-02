Madrid/Barcelona. Nach den jüngsten Rückschlägen hat der katalanische Separatisten-Chef Carles Puigdemont in einer privaten Mitteilung das Ende der Unabhängigkeitsbewegung in der spanischen Konfliktregion eingeräumt. Die Zentralregierung in Madrid habe gewonnen, schrieb Puigdemont seinem politischen Mitstreiter Toni Comín per Kurzmitteilungsdienst Signal. Die Zeilen wurden am Mittwoch vom TV-Sender "Telecinco" enthüllt. Ein Journalist habe unbemerkt das Display des Handys von Comín fotografiert, als er seine Mitteilungen gelesen habe, berichtete der Sender. Puigdemont blieb nichts anderes übrig, als die Echtheit der "abgefangenen" Botschaften zu bestätigen. Der in Belgien im Exil lebende 55-Jährige bestritt allerdings, dass er aufgibt.