Im Konflikt um Katalonien verhärten sich die Fronten. Sowohl die Separatisten als auch die Zentralregierung in Madrid zeigen Entschlossenheit. Zehn Tage vor dem umstrittenen Referendum über die Abspaltung von Spanien gibt keine Seite nach.

Barcelona/Brüssel. Zehntausende Anhänger der separatistischen Regionalregierung Kataloniens haben in zahlreichen Städten gegen Razzien der Polizei protestiert. Die Demonstrationen dauerten bis zum frühen Donnerstagmorgen. In der katalanischen Hauptstadt Barcelona konnten 15 Beamte der paramilitärischen Polizeieinheit Guardia Civil das regionale Wirtschaftsministerium erst Stunden nach der Durchsuchung verlassen. Demonstranten hatten Eingänge blockiert.Die Aktionen der Guardia Civil sollen das von der Regionalregierung für den 1. Oktober ausgerufene und vom Verfassungsgericht auf Antrag Madrids untersagte Unabhängigkeitsreferendum verhindern. Bei über 40 Razzien waren am Mittwoch unter anderem 14 ranghohe Politiker und Beamte der Regionalregierung festgenommen sowie rund 9,8 Millionen Wahlzettel beschlagnahmt worden. Die Guardia Civil ist der Zentralregierung unterstellt. Experten erläuterten, es würden bei Wahlen vorsichtshalber immer mehr Wahlzettel gedruckt als nötig. Katalonien ist etwa so groß wie Nordrhein-Westfalen und hat gut 7,5 Millionen Einwohner.Vor dem katalanischen Wirtschaftsministerium in Barcelona hatten sich aus Protest nach Angaben des Rathauses am Mittwoch zeitweilig mehr als 40 000 Menschen versammelt. Auch in Lleida rund 150 Kilometer westlich der Metropole waren nachts nach Medienberichten noch rund 10 000 Unabhängigkeitsbefürworter auf den Straßen.Der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy versicherte, er werde eine Abspaltung Kataloniens unter keinen Umständen zulassen. Das Referendum sei ein antidemokratisches "Hirngespinst", das auf keinen Fall stattfinden werde, sagte er im Fernsehen.Die EU-Kommission will das zunehmend entschiedenere Vorgehen Madrids nicht kommentieren. "Wir respektieren die verfassungsrechtliche Ordnung Spaniens, wie es der Fall ist für alle Verfassungen unserer Mitgliedsstaaten", sagte ein Sprecher der Brüsseler Behörde am Donnerstag. Das spanische Verfassungsgericht hat das geplante Referendum über die katalanische Unabhängigkeit untersagt.