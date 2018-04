Junge Frauen und Männer zieht es wie nie in den Polizeidienst. Angesichts der bundesweit steigenden Einstellungszahlen bei der Polizei fordert deren Gewerkschaft eine einheitliche Besoldung für die Beamten.

Düsseldorf. Personal und Gehalt seien Ländersache, doch die Landesregierungen entschieden oft nach Kassenlage, kritisierte der stellvertretende Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Arnold Plickert. "Im Laufe der vergangenen Jahre hat ein Polizist in Nordrhein-Westfalen auf diesem Weg plötzlich 15 Prozent mehr auf dem Gehaltszettel als ein Polizist in Mecklenburg-Vorpommern." Besonders absurde Züge trage dies während gemeinsamer Einsätze zum Beispiel bei Castor-Transporten oder politischen Gipfeln, sagte Plicker.Finanzschwache Länder seien die Verlierer dieser Entwicklung. Denn langfristig könne die klaffende Besoldungslücke dazu führen, dass diese Bundesländer das Rennen um die besten Köpfe verlieren. Bereits jetzt sei die Bewerberlage zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen deutlich besser als in einigen ostdeutschen Ländern. Notwendig sei es deshalb, die noch föderal organisierten Polizisten bundesweit einheitlich oder zumindest vergleichbar zu besolden, forderte der Gewerkschafter.Während etliche Branchen händeringend Nachwuchs suchen, entscheiden sich so viele junge Menschen wie nie zuvor für eine Ausbildung bei der Polizei. Nordrhein-Westfalen und Hessen feiern einen Bewerberrekord nach dem anderen, in Bayern gibt es sieben Kandidaten für eine Stelle in Uniform und auch Baden-Württemberg schöpft nach eigenen Angaben aus dem Vollen.Die hohe Quote klingt zwar gut, sie ist aber auch nötig, weil in allen Bundesländern die Zahl der Abbrecher in der Ausbildung hoch ist. Viele Kandidaten überlegen es sich vor allem im ersten Jahr noch mal und steigen aus. Oder sie fallen bereits durch den Sporttest - sofern es überhaupt einen gibt und nicht schon das Deutsche Sportabzeichen ausreicht. Die Gewerkschaft warnt bereits vor Lücken in den Planungen und fordert die Regierungen auf, nachzusteuern.In Nordrhein-Westfalen und zum Beispiel auch in Sachsen falle mehr als jeder Zehnte in der Ausbildung durch, etliche davon im ersten Jahr, sagte Plickert. Auch in Brandenburg gibt es nach Angaben des Potsdamer Innenministeriums zwar ausreichend Bewerber, allerdings erfüllten nicht alle die Hürden, eine Reihe Kandidaten springe auch ab. Deshalb wurden auch schon ehemalige Feldjäger eingestellt, weil der Nachwuchs knapp wurde.