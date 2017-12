Stockholm. Die Umsätze der 100 weltweit größten Rüstungsunternehmen sind erstmals seit 2010 wieder gestiegen: Im vergangenen Jahr verkauften die Waffenhersteller Rüstungsgüter und militärische Dienstleistungen in Höhe von 374,8 Milliarden US-Dollar, wie das Friedensforschungsinstitut Sipri in Stockholm mitteilte. Das waren 1,9 Prozent mehr als 2015 und 38 Prozent mehr als im Jahr 2002.

Vor allem US-Konzerne haben demnach mehr Umsatz eingefahren. Russlands Rüstungsfirmen verzeichneten ebenfalls ein Plus. In Westeuropa blieben die Verkäufe im Schnitt stabil, allerdings sind laut den Forschern in den Ländern unterschiedliche Trends erkennbar. Unternehmen aus China führt Sipri mangels verlässlicher Daten nicht auf.Mit einer Steigerung von vier Prozent auf insgesamt 217,2 Milliarden US-Dollar stehen die US-Konzerne an der Spitze weltweiter Rüstungsverkäufe. Die Sipri-Forscher führen das unter anderem auf US-Militäreinsätze im Ausland und eine Zunahme von Exporten zurück. Unter den 100 größten Rüstungsunternehmen sind allein 38 Konzerne aus den USA gelistet. Deren Anteil am Gesamtumsatz der globalen Verkäufe betrug 57,9 Prozent. Der Anteil Russlands betrug 7,1 Prozent. Dass Deutschland eine Steigerung von 6,6 Prozent verzeichnete, sei insbesondere auf Zuwächse der Rüstungskonzerne Krauss-Maffei Wegmann (plus 12,8 Prozent) und Rheinmetall (plus 3,3 Prozent) zurückzuführen, erklärte Sipri-Forscher Pieter Wezeman.