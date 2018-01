Bei den Sozialdemokraten gibt es viel Unzufriedenheit über die Ergebnisse der Sondierungen. Die CSU reagiert gereizt. Das zeigt: Eine Fortsetzung von Schwarz-Rot ist noch lange nicht ausgemacht.

Berlin. Unionspolitiker haben gereizt auf SPD-Forderungen nach Änderungen am Ergebnis der Sondierungen für ein neues schwarz-rotes Bündnis reagiert. Eine Woche vor dem SPD-Parteitag in Bonn, der für den Start von Koalitionsverhandlungen entscheidend ist, lieferten sich Spitzenpolitiker von CSU und SPD einen verbalen Schlagabtausch. Bei der ersten Abstimmung in einem SPD-Landesverband über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen siegten die Gegner.Die SPD lässt am 21. Januar erstmals einen Bundesparteitag über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen entscheiden. Obwohl sich auch frühere Kritiker positiv zu den Sondierungsergebnissen geäußert hatte, ist offen, ob es grünes Licht gibt. Macht der Parteitag den Weg frei, stimmen am Ende noch die Mitglieder über den Koalitionsvertrag ab. Auch hier könnte die Fortsetzung von Schwarz-Rot scheitern. Mit den stellvertretenden SPD-Vorsitzenden Malu Dreyer und Manuela Schwesig - beide lange skeptisch gegenüber einem solchen Bündnis - setzen sich zwei Ministerpräsidentinnen inzwischen für den Start von Koalitionsverhandlungen ein. Die rheinland-pfälzische Regierungschefin Dreyer sagte, manchmal könnten auch "Zweckgemeinschaften ganz gute Arbeit leisten". Ihre Amtskollegin aus Mecklenburg-Vorpommern, Schwesig, sagte, die Bürger erwarteten, dass endlich eine Regierung zustande komme. In Koalitionsverhandlungen werde man auch "über die Bürgerversicherung noch einmal sprechen müssen", sagte Dreyer. Wie sie pocht SPD-Parteivize Ralf Stegner auf ein Verbot von Job-Befristungen ohne sachlichen Grund. "Ich bin für Koalitionsverhandlungen. Eine Koalition aber bilden sollte die SPD nur, wenn auch die sachgrundlose Befristung fällt", sagte er zur "Welt am Sonntag". "Diesen Punkt sollte der SPD-Parteitag am 21. Januar klarmachen." Zugleich mahnte er, sich nicht von der CSU beeinflussen lassen.CDU-Vize Thomas Strobl sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland: "Die Union ist strikt dagegen, einzelne Punkte nochmals aufzumachen: Das Sondierungs- papier ist die Grundlage für alle weiteren Gespräche. Grundlegende Dinge, die da nicht drin stehen, kommen auch nicht in einen Koalitionsvertrag." Namentlich nannte er die Bürgerversicherung. Es werde mit der CDU keine Gespräche darüber geben. Kommentar und Seite 3