Weiden/Schwandorf. Wer das Bundestagswahlergebnis der SPD verstehen will, muss rund 15 Jahre zurückblicken. Davon ist der Oberpfälzer Bezirksvorsitzende Franz Schindler aus Schwandorf überzeugt. Zwar ist die Oberpfälzer SPD mit "einem blauen Auge" davongekommen, denn ihre beiden Listenabgeordneten Uli Grötsch (Weiden) und Marianne Schieder (Schwandorf) konnten ihre Mandate behalten. Doch Freude will bei Schindler nicht aufkommen. "Dass die AfD teilweise zweitstärkste Partei geworden ist - da fehlen mir die Worte." Im Wahlkreis Schwandorf etwa kam sie auf 17,4 Prozent, die SPD holte nur 16,2 Prozent. Eine Zusammenarbeit mit der AfD dürfe es nicht geben. "Die SPD muss jetzt ihre historisch Rolle explizit einnehmen, den Staat gegen die extreme Rechte zu verteidigen."

Die SPD muss sich eingestehen, dass die Agenda-Politik von Schröder falsch war. Wer behauptet, das war wichtig, um das Land nach vorne zu bringen, lügt die Menschen an. Franz Schindler, SPD-Bezirksvorsitzender

Die Sozialdemokraten müssen nach Schindlers Auffassung nun vor allem an sich selbst arbeiten. Was aber sollten sie tun, um das Vertrauen der Wähler zurückzugewinnen? "Die SPD muss sich eingestehen, dass die Agenda-Politik von Schröder falsch war. Wer behauptet, das war wichtig, um das Land nach vorne zu bringen, lügt die Menschen an", erklärt Schindler. Der Aufschwung nach 2005 sei ein Zyklus der Weltwirtschaft gewesen, mit der Agenda 2010 habe das nichts zu tun gehabt. "Diesen Fehler müssen wir einräumen, bekennen."Schindler fordert von seiner Partei wieder "eine Politik, die von Menschen auch verstanden wird". Dazu müssen die Hartz-IV-Gesetzgebung abgeschafft und Fehler in der Rentenpolitik, wie die Anhebung des Renten-Alters, rückgängig gemacht werden. Diese Entscheidungen aus der rot-grünen Schröder-Regierung verfolgten die SPD bis heute. Die Wahlentscheidung vieler Menschen sei von Unsicherheit getrieben gewesen, zum Beispiel durch befristete Arbeitsverträge oder Hartz IV. "Auch wenn viele Menschen in Wohlstand leben, haben sie Angst." Die SPD müsse "nachhaltig eine andere Politik formulieren". Und das "auch in einer Weise, dass es die Menschen glauben." Dazu dürften sich die Sozialdemokraten auch "nicht zu fein sein, auf den Dörfern wieder mit den Leuten zu reden und in der analogen Welt präsent zu sein." Eine Annäherung an die Linke ist für Schindler mittelfristig unumgänglich. "Wir müssen uns nicht nur für eine Zusammenarbeit mit den Linken öffnen, ich bin auch für eine Fusion. Nicht morgen, aber bald."Die Entscheidung der SPD, in die Opposition zu gehen, begrüßt Schindler mit einem klaren Ja. Eine Koalition der Verlierer aus CDU/SPD wäre nicht gut für Deutschland. "Ich war vor vier Jahren dafür, in die Große Koalition zu gehen. Ich habe mir aber nicht vorstellen können, dass SPD in der GroKo so untergehen wird", betont Schindler.