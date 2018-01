Die parteiinterne Debatte spitzt sich zu. Beim SPD-Parteitag entscheidet sich: Groko oder nicht. Nahles koffert gegen den Chef der Jusos. Der lässt das lässig abtropfen.

Fragen zur Rente offen

Ziel: Zukunftsfähige SPD

Kevin Kühnert, der Schulz-Gegner Gefährlich sieht Kevin Kühnert nicht gerade aus. Ein junger Mann in Jeans und Turnschuhen, 28, Student, nicht sonderlich groß, mit freundlichem Gesichtsausdruck. Doch der Juso-Chef gilt gerade als Gegenspieler von SPD-Chef Martin Schulz. Als einer, der möglicherweise eine weitere Große Koalition verhindern könnte, der Schulz gefährlich werden, ihn stürzen könnte. Kühnert ist in Berlin geboren, lebt bis heute dort. Er studiert Politikwissenschaft und arbeitet nebenbei für eine Parlamentarierin im Abgeordnetenhaus. Von 2012 bis 2015 war er Berliner Juso-Chef, dann Vize-Chef der Jusos im Bund. Erst Ende November rückte er ganz an die Spitze auf. Seine ersten Wochen und Monate in der neuen Rolle hätten kaum turbulenter sein können. Die SPD steckt in einer Krise und vor der Richtungsentscheidung. Die Jusos stehen an der Spitze der Groko-Gegner. Dass sie beim Parteitag in Bonn ein mehrheitliches Nein zustande kriegen, ist nicht sehr wahrscheinlich, weil allen bewusst ist, was die Folgen wären. (dpa)

Berlin. Juso-Chef Kevin Kühnert hat den Vorwurf von SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles zurückgewiesen, er verbreite in der parteiinternen Debatte über eine mögliche Groko Unwahrheiten. Mit Blick auf ihre Anwürfe in der Rentenfrage hätten die Jusos ihre Argumentation noch einmal überprüft, sagte Kühnert am Donnerstag in Berlin. "Ich kann für mich und für uns ganz beruhigt festhalten, dass wir da mit uns im Reinen sind."Kühnert sagte, die SPD-internen Gegner einer weiteren Großen Koalition hätten eine "reale Chance", sich am Sonntag beim Bundesparteitag durchzusetzen. Zugleich schlug er demonstrativ versöhnliche Töne an und betonte: "Wir tragen eine gemeinsame Verantwortung ... für diese Partei."Nahles hatte den Groko-Gegnern vorgeworfen, es mit den Fakten nicht so genau zu nehmen. "Was der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert in Sachsen-Anhalt zum Thema Rente gesagt hat, ist schlichtweg falsch", sagte sie den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstag). Kühnert hatte am vergangenen Wochenende bei einem Landesparteitag in Wernigerode das Sondierungsergebnis von Union und SPD kommentiert, wonach die gesetzliche Rente auf heutigem Niveau von 48 Prozent bis zum Jahr 2025 gesetzlich abgesichert werden soll. Er hatte dies als "Schein-Einigung" bezeichnet.An seiner Kritik hält er fest. Die Sondierungseinigung zur Rente sei "kein großer Wurf", sagte er am Donnerstag. Er sei weiter der Überzeugung, dass eine Festschreibung des Rentenniveaus bei 48 Prozent zum Jahr 2025 die wesentlichen Fragen zur Zukunft der gesetzlichen Rente unbeantwortet lasse. Beim Bundesparteitag am Sonntag in Bonn stimmen die SPD-Delegierten darüber ab, ob es Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU geben soll. Die SPD ist in der Frage gespalten. Die Jusos stehen an der Spitze der Groko-Gegner. Kühnert tourt seit Tagen durch SPD-Landesverbände, um Widerstand gegen eine Neuauflage von Schwarz-Rot zu organisieren - parallel zur Werbetour von Parteichef Martin Schulz für Koalitionsverhandlungen.Kühnert sagte, die Debattenlage sei weiter "extrem kontrovers". Es gebe zwar eher wenig prominente Stimmen gegen eine Groko. Das stehe jedoch im Missverhältnis zu dem, was er von der Basis wahrnehme. "Die allgemeine Stimmungslage ist, dass der Sonntag offen ist." Am Ende möge beim Parteitag das bessere Argument gewinnen. Die Groko-Gegner hätten eine "echte, reale Chance, diese Abstimmung zu gewinnen".Der Juso-Chef schlug zugleich versöhnliche Töne an. "Wir setzen uns argumentativ, ruhig und besonnen miteinander auseinander." Er sei stolz auf die SPD, "dass wir das so gut hinbekommen". Alle eine das Ziel, die SPD für die Zukunft gut aufzustellen. Von der SPD-Spitze werde kein Druck auf die Jusos ausgeübt. "Es gibt keine Versuche, uns einen Maulkorb zu verpassen oder uns zurückzupfeifen." Er stehe in permanentem Kontakt mit der Parteispitze und werde vor dem Parteitag auch mit Schulz noch mal persönlich reden. Wenn die Versammlung mehrheitlich Ja zu Koalitionsverhandlungen mit der Union sage, akzeptiere er das. Er kündigte aber an, die Anti-Groko-Kampagne der Jusos in dem Fall trotzdem fortzuführen. An den Argumenten gegen eine weitere Große Koalition ändere sich schließlich nichts. Nach bisherigem Stand werden laut Kühnert von den Jusos 80 bis 90 Delegierte aus verschiedenen Landesverbänden beim Parteitag erwartet.