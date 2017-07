Martin Schulz schlägt sich in der Migrationskrise auf die Seite Italiens und fordert mehr Solidarität und Hilfe für den Mittelmeer-Staat. Den Vorwurf, sein Kurzbesuch sei eine Wahlkampftour, will der Kanzlerkandidat nicht gelten lassen.

Rom. Solidarität müsse wieder zum Grundprinzip in der EU werden, besonders beanspruchte Länder wie Italien dürften nicht alleine gelassen werden, sagte SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz am Donnerstag in Rom nach einem Gespräch mit Italiens Ministerpräsident Paolo Gentiloni. Im Anschluss machte er sich in Catania ein Bild von der Lage.An italienischen Häfen sind in diesem Jahr mehr als 93 000 Schutzsuchende angekommen. Italien fühlt sich mit der Lage überfordert. Der italienische Regierungschef betonte, dass das Land von den EU-Partnern eine gemeinsame Anstrengung in der Migrationskrise erwarte. "Wir finden uns nicht mit der Idee ab, dass diese Frage an einzelne Länder abgetreten wird", die es zufällig beziehungsweise aufgrund ihrer geografischen Lage treffe, sagte Gentiloni.Italien brauche schnell konkrete Hilfe, sagte Schulz. Er warnte: "Es wäre ein fataler Eindruck, wenn die Menschen in Italien den Eindruck hätten, dass in Europa nur dann gehandelt wird, wenn das gar nicht mehr anders geht." Wenn es etwa um die Finanzierung in der Landwirtschaft gehe, dann heiße es in Europa "Ja, bitte"."Aber wenn es um die Verteilung von Flüchtlingen geht, dann heißt es 'Nein, danke'", beklagte Schulz. "Das ist kein Zustand, wie wir ihn langfristig akzeptieren können." Eine Situation wie auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise in Europa 2015 dürfe sich nicht wiederholen.Die Bestätigung des Dublin-Verfahrens durch den Europäischen Gerichtshof (EuGH) am Mittwoch habe bestätigt, dass die Grenzregionen in der EU in besonderer Weise herausgefordert seien, sagte Schulz. Nach der Dublin-Regel müssen Ankömmlinge in dem Land Schutz beantragen, in dem sie zuerst EU-Boden betreten. Das EuGH-Urteil habe aber auch deutlich gemacht, dass freiwillige Lösungen hilfreich sein können, die zwei Länder untereinander treffen könnten, so Schulz. Als Beispiel nannte er Portugal, das sich bereit gezeigt habe, freiwillig Flüchtlinge aus Italien aufzunehmen.Der SPD-Chef kündigte an, die Sozialdemokraten in Europa wollten bald gemeinsame Vorschläge unterbreiten zu legaler Zuwanderung, verbindlichen Verteilungsmechanismen und gemeinsamen Verfahren in der EU. Er warb für eine neue Afrika-Strategie, um Fluchtursachen "nicht auf dem Papier, sondern praktisch und auch mit Geld" anzupacken.CDU-Generalsekretär Peter Tauber warf Schulz und der SPD in der "Passauer Neuen Presse" vor, Entscheidungen in der Flüchtlingskrise blockiert zu haben, etwa die Aufnahme nordafrikanischer Staaten in die Liste der sicheren Herkunftsländer. "Die Italien-Reise von Herrn Schulz ist reiner Wahlkampftourismus", sagte Tauber. Den Vorwurf wies Schulz zurück: Er trete seit jeher für eine solidarische Flüchtlingspolitik in Europa ein, sagte der SPD-Chef. Es gehe um seine Überzeugungen - "und die vertrete ich unabhängig davon, ob gerade Wahlkampf ist oder nicht".Aus Italien wurde zudem bekannt, dass die italienische Marine bald die libysche Küstenwache mit sechs Schiffen im Kampf gegen Menschenschmuggler unterstützen und Flüchtlingsboote an der Abfahrt nach Europa hindern könnte. Das Kabinett könnte die Mission auf Anfrage der libyschen Regierung von Ministerpräsident Fajis al-Sarradsch, der das Parlament in Rom noch zustimmen müsste, bereits am Freitag beschließen, bestätigten Kreise des Verteidigungsministeriums der Deutschen Presse-Agentur einen Bericht der Zeitung "Corriere della Sera".Ebenso könnten EU-Einsätze auf ähnlichem Weg möglich werden. In Brüssel rechnet man damit, dass die Behörden in Tripolis ihre Zustimmung zu EU-Marineeinsätzen in der sogenannten Zwölfmeilenzone signalisieren.