Weiden/Amberg. Die Gemeinden und Landkreise in der Oberpfalz erhalten 2018 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 380 Millionen Euro. Das ist etwas mehr als im vergangenen Jahr, damals waren es 359 Millionen Euro. Heuer entfallen rund 40 Millionen Euro auf die kreisfreien Städte, 198 Millionen Euro auf die kreisangehörigen Gemeinden und 142 Millionen Euro auf die Landkreise.

Die Stadt Weiden profitiert mit knapp 22 Millionen Euro am meisten von der Zuweisung, Amberg erhält 17 Millionen Euro. Die Stadt Regensburg muss sich mit gut einer Million Euro begnügen, 2017 ging sie noch leer aus.Bei den Landkreisen erhält Regensburg mit gut 30 Millionen Euro am meisten. Auf den Kreis Neustadt/WN entfallen fast 18 Millionen Euro. Bei den Gemeinden darf sich Grafenwöhr über 4 und Neustadt/WN über 2 Millionen Euro freuen. Insgesamt erhalten der Kreis und die Gemeinden fast 49 Millionen Euro. Im Kreis Tirschenreuth entfallen auf Mitterteich 2, auf Waldsassen fast 3 Millionen Euro. Die Gemeinden und der Kreis Tirschenreuth erhalten fast 34 Millionen Euro. Der Kreis Amberg-Sulzbach erhält fast 20 Millionen Euro. Kümmersbruck bekommt 2 Millionen, Vilseck 5 und Sulzbach-Rosenberg fast 7 Millionen Euro. Kreis und Gemeinden in Amberg-Sulzbach werden fast 50 Millionen Euro überwiesen. Die Stadt Schwandorf erhält über 7, Burglengenfeld über 4 und Maxhütte-Haidhof knapp 3 Millionen Euro. Kreis und Gemeinden in Schwandorf dürfen fast 53 Millionen Euro einplanen."Der Freistaat zeigt, dass er als enger und verlässlicher Partner an der Seite seiner Kommunen steht - heute und in Zukunft", teilte Finanzminister Markus Söder mit. Die Schlüsselzuweisungen stellen die größte Einzelleistung im kommunalen Finanzausgleich dar. Über die Verwendung der Gelder entscheiden Gemeinden und Kreise selbst. Insgesamt verteilt der Freistaat 3,67 Milliarden Euro.