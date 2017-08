Mainz. Die Städte und Gemeinden dringen auf eine Zusage der künftigen Bundesregierung für weitere Mittel zur Integration von Flüchtlingen. "Von 2016 bis 2018 gibt es eine Integrationspauschale des Bundes in Höhe von sechs Milliarden (Euro)", sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg.

"Aber was nach 2018 geschieht, weiß im Moment niemand." In diesem Jahr kämen etwa 200 000 neue Flüchtlinge nach Deutschland. Ein Großteil davon werde bleiben. Der Städte- und Gemeindebund verlangte auch, abgelehnte Asylbewerber konsequent abzuschieben. Den von Union und SPD in ihren Wahlprogrammen angekündigten Rechtsanspruch für Ganztagsbetreuung in Grundschulen halten die Kommunen für illusorisch. "Man sollte im Wahlkampf nicht Leuten etwas versprechen, was man wahrscheinlich in absehbarer Zeit weder umsetzen noch finanzieren kann", sagte Landsberg. Als größtes Problem sieht er das Personal, aber auch Räumlichkeiten.