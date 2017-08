Im Streit um Flüchtlinge im Mittelmeer betont der Expertendienst des Bundestags die humanitäre Pflicht der Staaten, Menschen aus Seenot zu retten. Rom beschuldigt die Mannschaft des deutschen Schiffs "Iuventa" der Absprache mit Menschenhändlern.

Berlin/Rom. (KNA/dpa) Nach der Beschlagnahme des Schiffs "Iuventa" der deutschen Hilfsorganisation "Jugend Rettet" hat die italienische Polizei Mitschnitte von abgehörten Unterhaltungen der Crew veröffentlicht. Dabei ist unter anderem zu hören, wie darüber geredet wird, den Behörden keine Fotos zu geben, auf denen Menschen identifizierbar sind. Die Behörden werfen der NGO damit auch mangelnde Kooperation vor. Das Schiff der Seenotretter war am Vortag beschlagnahmt worden. Die Staatsanwaltschaft im sizilianischen Trapani ermittelt wegen des Vorwurfs der Begünstigung illegaler Migration."Wir beobachten die Lage vor Ort, stehen mit den betroffenen Deutschen in Kontakt und stehen - so gewünscht - für eine konsularische Betreuung zur Verfügung", hieß es aus dem Auswärtigen Amt. "Jugend Rettet" fährt seit 2016 Rettungseinsätze. Die Organisation hat ihren Sitz in Berlin und finanziert sich aus Spenden. Sie hat die Vorwürfe zurückgewiesen.Gegen "Jugend Rettet" wird seit Oktober 2016 ermittelt - wenige Monate nach der ersten Rettungsmission. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Organisation mehrfach Migranten an Bord genommen hat, die nicht in Seenot und in Begleitung von libyschen Schleppern waren.Im Juni sammelte laut "La Repubblica" ein verdeckter Ermittler, Beweise. Er macht Fotos, die zeigen, wie ein Retter ein Holzboot zurück in libysche Gewässer zieht - offenbar, damit es von Schleppern wieder benutzt werden kann. Eigentlich zerstören die NGOs die Boote, um das zu vermeiden. Er dokumentiert auch die "Übergabe" von Migranten auf einem Schlauchboot an die Retter.Unterdessen bekräftigt ein Gutachten der Wissenschaftlichen Dienste des Bundestages die völkerrechtliche Verpflichtung zur Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer. Diese Pflicht sei "tief verankert in der Jahrhunderte alten, maritimen Tradition und gilt gemeinhin als ungeschriebenes Völkergewohnheitsrecht" - auch wenn die Notleidenden sich selbst in die prekäre Lage gebracht hätten. Die EU-Mitglieder haben zwar einen Ermessensspielraum, aber dieser dürfe nicht dazu führen, dass die Koordinierung von Rettungsaktionen "blockiert wird oder aus anderem Grund ins Leere läuft". Zudem müssten die Staaten zivilen Schiffen, die Hilfe leisteten, schnellstmöglich einen Nothafen anbieten. Der Kodex habe zudem "völkerrechtlich keine rechtsverbindliche Wirkung".Die italienische Regierung will mit italienischen Militärbooten die libysche Marine in deren Hoheitsgewässern im Kampf gegen Schleußer unterstützen. Der einflussreiche libysche General Chalifa Haftar lehnt das ab. Er drohte die Schiffe zu stoppen.