Seit Jahrzehnten träumen die Kurden im Nordirak vom eigenen Staat. In einem Referendum sollen sie darüber entscheiden. Doch der Widerstand ist stark. Manche Stimmen warnen vor einem Bürgerkrieg.

Gegen Verfassung

Vermächtnis sichern

Kurden im Nordirak Von den etwa 39 Millionen Einwohnern des Iraks sind rund 15 bis 20 Prozent Kurden. Sie stellen neben den arabischen Schiiten und Sunniten die dritte große Volksgruppe im Land. Die meisten Kurden leben im Norden des Landes, wo sie in ihrer Autonomieregion große Unabhängigkeit genießen. In ihrer Hauptstadt Erbil haben sie ein Parlament und eine Regierung. Die kurdischen Autonomiegebiete gelten als stabil. Die Politik wird von zwei Parteien bestimmt: Der Demokratischen Partei Kurdistans (KDP) von Präsident Massud Barsani und der Patriotischen Union Kurdistans (PUK). Mit den Peschmerga haben die Kurden Truppen, die sich zur Armee entwickeln und auch im Kampf gegen die IS-Terrormiliz eine wichtige Rolle spielten. (dpa)

Wir wollen das Leben in Demütigung und Abhängigkeit beenden. Wie jedes Volk auf der Welt wollen wir Herr im eigenen Haus sein. Bajan Salih, Hausfrau

Erbil. Bajan Salih kann den Tag, der das Leben der Kurden verändern soll, kaum erwarten. Die Hausfrau und Millionen andere Wähler stimmen am Montag darüber ab, ob die kurdischen Autonomiegebiet im Nordirak ihre Unabhängigkeit ausrufen sollen. Für die 51-Jährige steht die Antwort fest: "Wir wollen das Leben in Demütigung und Abhängigkeit beenden", sagt Salih. "Wie jedes Volk auf der Welt wollen wir Herr im eigenen Haus sein."Damit dürfte sie der Mehrheit der Kurden im Nordirak aus der Seele sprechen, die seit Jahrzehnten vom eigenen kurdischen Staat träumen. Kurden-Präsident Massud Barsani nutzte die vergangenen Monate, um das Vorhaben voranzutreiben. Mit dem zu erwartenden militärischen Sieg der irakischen Regierungskräfte gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) sieht er die Zeit endlich gekommen. Das für den 25. September geplante Referendum soll ein Meilenstein sein auf dem Weg zur kurdischen Unabhängigkeit.Doch so groß der Traum der Kurden vom eigenen Staat ist, so massiv fällt auch der Widerstand gegen die Abspaltung vom Irak aus. Derzeit vergeht kein Tag, an dem die Kurden nicht gedrängt werden, das Referendum abzusetzen oder zumindest zu verschieben. Am Montag ordnete das höchste Bundesgericht des Landes auf Antrag der Regierung in Bagdad einen Stopp des Referendums an.Die Abstimmung verstoße gegen die irakische Verfassung, wetterte Ministerpräsident Haidar al-Abadi. Die Angst vor einem Zerfall des Irak spielt dabei eine zentrale Rolle. Vizepräsident Nuri al-Maliki kündigte an, ein "zweites Israel" nicht dulden zu wollen. Einer der wichtigsten Anführer der mächtigen schiitischen Milizen, Hadi al-Amiri, warnte sogar vor einem Bürgerkrieg zwischen irakischen Arabern und Kurden.Die Türkei, die ein gutes Verhältnis zur Kurdenführung im Nordirak pflegt, hält das Referendum für einen "falschen Schritt", der seinen Preis haben werde, wie Ankara drohte. Am Montag begannen türkische Truppen an der Grenze zum Irak ein Manöver, offiziell eine Anti-Terror-Übung. Der andere große Nachbar der Kurden, der Iran, gehört zu den schärfsten Gegnern einer Abspaltung vom Irak, weil er wie die Türkei Auswirkungen auf die kurdische Minderheit im eigenen Land befürchtet.Besonders schwer wiegt die Kritik der USA, wichtigster Partner der nordirakischen Kurden, nicht zuletzt im Kampf gegen den IS. Das Weiße Haus kritisierte die Pläne der Kurden als "provokant und destabilisierend". Washington treibt vor allem die Sorge um, der Streit um eine kurdische Unabhängigkeit könnte den Kampf gegen die IS-Dschihadisten behindern, der für die USA absolute Priorität hat. Mit diesem starken Widerstand scheint es unwahrscheinlich, dass die Kurden bald tatsächlich einen eigenen Staat ausrufen werden, selbst wenn die Zustimmung beim Referendum überwältigend ausfallen sollte. Rechtlich bindend ist die Abstimmung ohnehin nicht.Doch Präsident Barsani, dessen Karriere sich mit 71 Jahren dem Ende zuneigt, dürfte es um etwas anderes gehen. "Er will die Präsidentschaft nicht aufgeben, ohne den Grundstein für einen unabhängigen Staat gelegt zu haben", sagt Michael Knights vom Washington Institute for Near East Policy. "Massud Barsani braucht dieses Ereignis, damit er sein Vermächtnis sichern kann." Für Knights stellt sie ohnehin nicht mehr die Frage, ob die Kurden ihre Unabhängigkeit erlangen, sondern nur noch wann. Die Basis für einen Staat wurde vor mehr als zwei Jahrzehnten gelegt. Lange litten die Kurden unter dem Diktator Saddam Hussein. Vor allem der Giftgasangriff auf die Stadt Halabdscha 1988 hat sich in das kollektive Gedächtnis der Kurden eingebrannt. 1991 errichteten die USA zum Schutz vor Saddams Truppen eine Flugverbotszone. Die eigenständige Kurdenregion entstand. Mittlerweile genießen die Autonomiegebiete viele Rechte eines Staates. Sie haben eine eigene Außenpolitik und erhalten Waffenhilfe aus dem Ausland.