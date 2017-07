In Krankenhäusern werden immer mehr alte Patienten behandelt, die unter mehreren Krankheiten gleichzeitig leiden. Das stellt die Kliniken vor neue Herausforderungen.

Je größer desto besser

Wie in der Achterbahn

Berlin. (KNA) Zwischen 2006 bis 2015 sei die Zahl der über 70-jährigen Patienten mit Mehrfacherkrankungen um 80 Prozent von 1,1 auf 2 Millionen Personen gestiegen, heißt es in dem am Mittwoch in Berlin veröffentlichten Krankenhausreport der Krankenkasse Barmer.Laut Bericht zeichnen sich erhebliche Probleme für die gesundheitliche Versorgung der Älteren in Kliniken ab. So könnten finanzielle Fehlanreize dafür sorgen, dass Geriatrie-Patienten länger als nötig oder kürzer als erforderlich versorgt werden. Der Vorstandsvorsitzende der Barmer, Christoph Straub, forderte, die Dauer der Behandlung und Rehabilitation stärker am individuellen Bedarf des Patienten und an medizinischen Kriterien zu orientieren. Straub sprach sich dafür aus, Strukturen zu entwickeln, um in der Zukunft die wachsende Zahl an Geriatrie-Patienten adäquat behandeln zu können.Handlungsbedarf sieht die Barmer auch bei den Leistungserbringern. Laut Report sind Kliniken mit mindestens fünf Fachabteilungen bei der Versorgung der Patienten mit einem Oberschenkelhalsbruch tendenziell erfolgreicher. So sei das Risiko, im Anschluss an ein Pflegeheim überwiesen zu werden, hier um sechs Prozentpunkte geringer. "Geriatrie-Patienten sollten nach Möglichkeit an größeren, multidisziplinär aufgestellten Krankenhäusern behandelt werden. Dort haben sie bessere Chancen, wieder auf die Beine zu kommen", sagte der Autor des Krankenhausreports, Boris Augurzky vom RWI-Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung. SPD-Fraktionsvize Karl Lauterbach forderte mehr Hausärzte für die Versorgung der wachsenden Zahl an älteren Patienten.Die Deutsche Stiftung Patientenschutz kritisierte, die 2000 deutschen Kliniken seien auf die wachsende Zahl älterer Menschen bisher kaum vorbereitet. "Bund und Länder haben hierauf in der Krankenhausgesetzgebung nicht reagiert", sagte Vorstand Eugen Brysch der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA). Ein Aufenthalt alter Menschen im Krankenhaus gleiche oft einer unfreiwilligen Achterbahnfahrt."Betroffene sind gestresst, werden eingeengt und fühlen sich hilflos ausgeliefert. Das macht Angst. Deshalb geht es ihnen nach der Entlassung häufig schlechter als vorher." Brysch kritisierte auch eine Übermedikation: Der Hälfte der über 65-jährigen Patienten werde in deutschen Krankenhäusern ein Cocktail von mehr als fünf Medikamenten verabreicht. "Das betrifft jährlich 4,8 Millionen stationäre Behandlungen. Folgen sind Blutdruckschwankungen, Verwirrtheit, Schwindel oder sogar schwere Stürze."