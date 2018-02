Mainz. Die Lügenpresse-Hysterie ebbt einer Studie zufolge ab. Das liege an der Debatte über die Arbeitsweise von Journalisten, sagte Nikolaus Jackob, Mitglied einer Forschergruppe der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz am Mittwoch, die das Medienvertrauen langfristig untersucht. "Durch die Diskussion haben Journalisten immer häufiger angeboten, ihre Arbeit zu erklären", sagte Jackob. "Dieser Moment des Hosen-Runterlassens war gar nicht schlecht. Wir sehen einen echten Debatteneffekt." Die Forscher fragten für die Studie etwa, wie sehr Medien bei der Berichterstattung über "wirklich wichtige Dinge" wie Umweltprobleme und politische Skandale vertraut werde. 2016 sagten 22 Prozent "eher nicht" oder "überhaupt nicht" 2017 antworteten nur 17 Prozent so.